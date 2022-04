I racconti delle donne ucraine stuprate dai soldati ceceni e russi

In un lungo reportage corredato da una video intervista, la giornalista Yogita Limaye della Bbc dall'Ucraina narra il dramma di Anna (nome di fantasia). "La Bbc ha sentito testimonianze di prima mano e ha trovato prove di stupri contro donne ucraine dai soldati invasori" scrive la reporter. Anna racconta che nel suo paesino di campagna a 70 chilometri da Kiev il 7 marzo un soldato straniero è entrato nella sua casa: "Puntandomi contro un'arma mi ha portato in un'altra casa. Mi ha detto, 'togliti i vestiti o ti sparo'. Continuava a minacciarmi di uccidermi. Poi ha cominciato a stuprarmi". Il soldato, dice Anna, era un giovane ceceno alleato delle forze russe.

"Mentre mi stuprava sono entrati altri quattro soldati. Ho pensato, sono finita. Invece lo hanno portato via e non l'ho più visto". Anna pensa di essere stata salvata da un'unità dell'esercito regolare russo. Ma tornata a casa con i soldati, ha trovato il marito ferito, colpito all'addome. "Aveva cercato di corrermi dietro per salvarmi ma gli hanno sparato" racconta. I due hanno cercato rifugio presso un vicino; non potevano uscire di casa per andare in ospedale perché si combatteva. Il marito è morto dopo due giorni di agonia. Anna, che racconta la sua storia piangendo, ha mostrato alla Bbc il luogo in cortile dove è stato sepolto il marito.

I soldati russi che l'avevano salvata si erano fermati in casa sua dove sono rimasti alcuni giorni, portandosi via roba del marito. Quando sono andati via, "ho trovato droghe e Viagra" dice Anna. Poco più in là sulla stessa strada, i vicini raccontano di un'altra donna del posto, quarantenne, stuprata e uccisa dallo stesso uomo che poi si era diretto a casa di Anna. Nella stanza dove sarebbe stata uccisa, il materasso e il piumino portano grandi chiazze di sangue. In un angolo uno specchio con una scritta di rossetto: "torturata da ignoti, seppellita da soldati russi". Oksana, una vicina, ha detto alla Bbc che la scritta è opera dei soldati russi che hanno trovato la donna morta e l'hanno seppellita. La tomba era nel giardino di casa; il giorno dopo la visita della Bbc il corpo è stato riesumato; era nudo, con un taglio sul collo.

Un altro caso è sotto inchiesta in un villaggio a 50 chilometri da Kiev; secondo Andrii Nebytov, capo della polizia regionale, il 9 marzo un gruppo di soldati russi è entrato nella casa di una giovane coppia, ha ucciso il marito che protestava, ha stuprato ripetutamente la moglie minacciandola di far male al figlioletto se avesse resistito; infine i soldati hanno sparato ai cani di casa e hanno bruciato la villetta. La donna è poi fuggita con il figlio.

"Orribili atti di violenza sessuale" a Bucha e in altre località per un mese sotto occupazione russa intorno a Kiev: lo ha detto la Commissaria ucraina per i diritti umani Lyudmyla Denisova, a quanto riporta il New York Times. Denisova ha parlato in particolare di un caso in cui un gruppo di donne e bambine sono rimaste prigioniere in una cantina per 25 giorni. Nove di loro sarebbero ora incinte.