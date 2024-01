Ucraini disposti a pagare 5mila dollari per lasciare il Paese ed evitare l'arruolamento

Cittadini ucraini sono disposti a pagare fino a 5mila dollari per sfuggire all'arruolamento. Questa la rivelazione del giornale Times, che ha indagato sulle modalità con cui una parte della popolazione sta tentando di lasciare illegalmente il Paese in guerra. I tentativi di fuga da parte dei suoi stessi concittadini rappresentano un ulteriore grattacapo per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che dagli inizi di gennaio deve difendere il suo Paese da un violento attacco sferrato dalla Russia, con oltre 500 missili e droni russi piombati sull'Ucraina in pochi giorni.

Video promozionali su Telegram

Secondo il quotidiano britannico, i "renitenti" alla leva di solito cercano di lasciare l'Ucraina attraverso le foreste o il fiume Tisa, provando poi a raggiungere l'Ungheria. Alcuni tentano di attraversare il confine in maniera autonoma, altri invece si rivolgono a guide o contrabbandieri. Questi ultimi di solito chiedono dai 3.500 ai 5mila dollari per aiutare i fuggitivi. Altra pratica che si sta diffondendo è quella di acquistare documenti falsi per una cifra che oscilla tra i 700 e 1.300 dollari. Le offerte delle "guide" vengono pubblicizzate anche su numerosi canali Telegram. Ai post vengono allegati video promozionali in cui si vedono ufficiali addetti al reclutamento che perquisiscono palestre e caffè per recuperare uomini da inserire nell'esercito. Il Times ha riferito che dall'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina nel febbraio 2022, il servizio di frontiera ucraino ha arrestato più di 17mila cittadini che cercavano di lasciare illegalmente il Paese. La nuova controversa proposta di legge per mobilitare centinaia di migliaia di persone molto probabilmente indurrà molti altri a tentare la fuga.

Zelensky "a caccia" di 500mila uomini

Il mese scorso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha proposto un nuovo progetto di campagna per mobilitare altre 450mila-500mila persone. Secondo le stime del governo, questa campagna costerà all'Ucraina 500 miliardi di grivne, pari a circa 13,4 miliardi di dollari. Poco dopo, il governo ucraino ha presentato al Parlamento un disegno di legge in materia, che ha proposto di ridurre il limite di età per la mobilitazione da 27 a 25 anni. La legge è stata ritirata ieri dal Parlamento ucraino per essere rivista. Gli stessi ufficiali ucraini hanno riferito che l'età media di un soldato ucraino ha raggiunto circa 43 anni. Al fronte i vertici dell'esercito a dicembre hanno lanciato un appello per indurre i giovani ad arruolarsi, vista la carenza di soldati. Il 24 febbraio 2022 è stata introdotta in Ucraina la legge marziale. Il giorno seguente, il presidente Zelensky ha firmato un decreto che impone la mobilitazione generale. In base alla legge marziale, è vietato lasciare l'Ucraina agli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni.