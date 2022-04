Gli ucraini odiati dai connazionali perché fuggono dalla guerra

Diversi ucraini hanno abbandonato il loro Paese invaso dalla Russia per sfuggire alla guerra e al reclutamento obbligatorio, esponendosi all'odio dei loro stessi connazionali. Alcune loro storie sono state raccontate in un reportage dal New York Times, come quella di Vova Klever, un giovane fotografo di moda di Kiev. "La violenza non è la mia arma" ha detto. Così, poco dopo l'invasione russa di fine febbraio e il divieto per gli uomini in età militare di lasciare il Paese voluto dal presidente ucraino Zelensky, Klever è scappato di nascosto a Londra. Il suo errore è stato quello di scriverne a un amico. L'amico ha pubblicato la loro conversazione sui social, tradendo la sua fiducia: immediatamente la faccenda è diventata virale e gli ucraini su Internet sono esplosi di rabbia e risentimento. "Sei un morto che cammina", "Ti troverò in ogni angolo del mondo" alcuni dei messaggi all'indirizzo di Klever.

Le storie di chi fugge

A metà marzo, Olga Lepina, che ha lavorato come agente nella moda, ha detto che Klever aveva confidato a suo marito di essere riuscito ad arrivare a Londra pagando 5mila dollari a dei trafficanti in Ungheria, chiedendo discrezione per questa rivelazione. Lepina ha detto che lei e il signor Klever erano amici da anni -è anche andata al suo matrimonio -. Quando ha scoperto che aveva evitato il servizio ha pubblicato gli screenshot della loro conversazione. "Per me è stata un'ipocrisia lasciare il Paese e pagare soldi per farlo. Deve essere responsabile delle sue parole". Klever, che ha 20 anni, è stato bersagliato da minacce di morte e definito "imbroglione".

Volodymyr Danuliv è un altro ucraino fuggito dalla leva obbligatoria. Si rifiuta di combattere, ma non è la paura a preoccuparlo: non vuole uccidere. "Non posso sparare ai russi" ha detto Danuliv, 50 anni, in un centro per richiedenti asilo e rifugiati a Chisinau, capitale della Moldavia. Ha parenti nell'esercito russo ed è determinato a non unirsi alla lotta per l'Ucraina. "Come posso combattere in questa guerra. Potrei uccidere la mia stessa famiglia."

Myroslav Hai, un funzionario della riserva militare ucraina, ha ammesso: "Ci sono persone che fuggono, ma la loro quota rispetto a chi si arruola non è così grande". Altri funzionari ucraini hanno detto che chi è ideologicamente o religiosamente contrario alla guerra potrebbe servire in un altro modo, ad esempio come cuoco o autista. Ma nessuno nella dozzina degli uomini intervistati dal New York Times intende pensarci. Il signor Danuliv, un uomo d'affari dell'Ucraina occidentale, ha detto di non voler prendere parte alla guerra. Quando gli è stato chiesto se temeva di essere ostracizzato o umiliato, ha scosso la testa. “Non ho ucciso nessuno. Questo è ciò che è importante per me. Non mi interessa cosa dicono le persone".

Cosa succederà quando la guerra finirà e queste persone vorranno tornare in Ucraina?

La rotta Moldava

Migliaia di uomini ucraini in età militare come Klever hanno lasciato il paese per evitare di partecipare alla guerra, secondo i registri delle forze dell'ordine regionali. Soprattutto in Moldavia, il contrabbando per passare il confine sta producendo gorssi volumi di affari. Alcune persone hanno pagato fino a 15mila dollari per un viaggio notturno segreto fuori dall'Ucraina, come riferito da funzionari moldavi. La Moldavia condivide un confine di quasi 800 miglia con l'Ucraina. E a differenza di Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia, la Moldova non fa parte dell'Unione Europea, il che significa che ha molte meno risorse per controllare le sue frontiere.

Funzionari moldavi hanno affermato che dalla fine di febbraio avevano smantellato più di 20 organizzazioni di contrabbando, comprese alcune note imprese criminali, arrestando 1.091 persone che hanno attraversato illegalmente il confine. I funzionari hanno detto che erano tutti uomini ucraini. Una volta catturati, questi uomini hanno una scelta: chiedere asilo in Moldavia o scegliere di essere consegnati alle autorità ucraine. I funzionari moldavi hanno riferito di aver ricevuto pressioni su di loro per avere indietro i fuggitivi. La stragrande maggioranza di chi è entrato illegalmente, circa 1.000, hanno chiesto asilo e meno di 100 sono stati rimpatriati

Non c'è però solo la Moldavia: le rotte illegali passano anche da Ungheria, Polonia e altri paesi vicini. Anche tra quelli convinti di essere fuggiti per le giuste ragioni, alcuni se ne vergognano e si sentono in colpa. "Non credo di poter essere un buon soldato in questa guerra - ha detto un programmatore di computer ucraino di nome Volodymyr, fuggito poco dopo l'inizio della guerra -. Porto gli occhiali. Ho 46 anni. Non sembro un classico combattente, un Rambo che può combattere le truppe russe. Sì, mi vergogno. Sono scappato da questa guerra, ed è probabilmente un crimine.

I politici ucraini hanno minacciato di mettere in prigione gli evasori e di confiscare le loro case. Ma all'interno della società ucraina, anche se le città continuano a essere colpite dalle bombe russe, i sentimenti sono diversi. Di recente è apparso un meme: "Fai quello che puoi, dove sei". Ha chiaramente lo scopo di contrastare i sentimenti negativi verso coloro che se ne sono andati e assicurare loro che possono ancora contribuire allo sforzo bellico, ma non è chiaro come verranno considerate queste persone in Ucraina alla fine della guerra, giuridicamente e moralmente.