Gli ucraini in Italia: tutti i numeri della comunità nel nostro Paese

È la quarta comunità straniera nel nostro Paese rendendoci tra quelli che ne hanno accolti di più all'interno dell'Unione europea. L'Italia è sicuramente la nazione che più di tutte ha accolto i cittadini ucraini nel corso degli anni dando vita a una storia di condivisione iniziata negli anni '90. Sono poco più di 230mila i cittadini ucraini presenti in Italia che, stando l'evoluzione storica degli ultimi anni, possono fare domanda d'accoglienza come rifugiati. Si tratta del 6,4% degli stranieri extra Unione europea presenti nel nostro Paese e hanno caratteristiche ben definite. Prima di tutto si tratta di una forte maggioranza di donne. Un dato in netta controtendenza per esempio con le migrazioni provenienti dall'Africa.

Il 78,6% della popolazione è donna mentre il 21,4% è composta da uomini. Un altro dato che controverte le solite statistiche sulle migrazioni è dato anche dall'età. Generalmente siamo abituati a persone molto giovani che arrivano dall'altra parte del Mediterraneo. L'immigrazione da Est invece è fatta da persone con un'età media di 46 anni. Una media molto più alta rispetto ai 34 anni dei cittadini stranieri provenienti da altri paesi extracomunitari. L'identikit del cittadino straniero ucraino, donna sola intorno ai 50 anni, racconta tanto del ruolo che queste persone vengono a svolgere in Italia. I decenni di accoglienza hanno visto le cittadine ucraine prevalentemente impegnate in lavori di assistenza alla persona, spesso anziani o malati.

Di fatto queste donne hanno lasciato la loro patria subito dopo la fine dell'Unione sovietica e svolgono lavori molto duri nel nostro Paese per contribuire alla crescita dei figli e al sostentamento dei familiari in patria. C'è, però, un dato che dimostra l'integrazione di questa fetta di popolazione. I cittadini ucraini, hanno percentuali nettamente più alte come lungo-soggiornanti in Italia. In pratica chi arriva qui poi tende a stabilirsi tentando anche i ricongiungimenti familiari. Generalmente resta il 63,1% dei migranti in Italia ma nel caso degli ucraini la percentuale sale al 76,4% con una percentuale salita di due punti percentuali negli ultimi due anni. Inoltre, quasi un cittadino ucraino su due che ottiene il permesso di soggiorno è protagonista di un ricongiungimento familiare, 45,3%. C'è poi una regione che più di altre accoglie cittadini ucraini facendo segnare un dato molto interessante dal punto di vista sociale.

Si tratta della Regione Campania che ospita circa 40mila ucraini per un totale del 17,5% dei cittadini di quel Paese presenti nel nostro. Pur non essendo la prima in Italia, la Campania risulta essere molto interessante perché la presenza ucraina stacca di molto tutte le altre presenze straniere nella regione. Solo gli ucraini hanno un'incidenza superiore di 13 punti percentuali in più rispetto al totale di tutti gli altri migranti extracomunitari presenti nella regione. Questo fa della comunità ucraina in Campania, quella più forte dal punto di vista delle presenze. La maggioranza di queste persone è concentrata nella provincia di Napoli. La prima regione per presenza è la Lombardia che ospita il 22,3% della comunità in Italia mentre al terzo posto c'è l'Emilia Romagna che ospita il 14%. È chiaro quindi l'impatto emotivo e sociale che l'attacco subito in queste ore dall'Ucraina ha sulle nostre comunità.