"Bisogna vaccinare gli ucraini arrivati in Italia"

In Italia, così come in altri paesi europei, sono in arrivo migliaia di profughi ucraini che fuggono dal loro paese invaso e in guerra con la Russia. Questa crisi umanitaria viene aggravata dal contesto della pandemia in cui si svolge. Secondo i dati di ieri del Ministero dell’Interno, sono arrivati in Italia 3.840 ucraini. In generale, i profughi diretti verso gli altri paesi europei sono oltre 660mila, e la maggior parte di queste persone potrebbe essere non vaccinata contro il Coronavirus.

Quanti ucraini si sono vaccinati?

La campagna di vaccinazione in Ucraina è una delle peggiori del continente europeo. Secondo gli ultimi dati, solo il 35% della popolazione ucraina ha completato il ciclo di vaccinazione primario, pari a 15,2 milioni di persone su oltre 44 milioni di abitanti. L’Italia, al momento, ha vaccinato l’83,4% della popolazione. Per rendere l’idea,il livello di copertura vaccinale ucraino è stato toccato dall’Italia a luglio dell’anno scorso.

Il confronto è ancora più pesante se si guarda alla copertura delle terze dosi di richiamo: in Ucraina solo l’1,7% della popolazione ha ricevuto la terza dose, rispetto al 63,5% di copertura italiana. Con l’invasione russa dell’Ucraina, la situazione sanitaria del paese è inevitabilmente peggiorata.

Ucraina: gli ospedali senza ossigeno e l'appello dell'Oms, 'risparmiateli'

La campagna di vaccinazione in Italia

In Italia, la campagna di vaccinazione è arrivata in una fase di stallo. Se consideriamo la platea dei vaccinabili, ossia gli italiani che hanno dai cinque anni in su, l'85,7% ha completato il ciclo di vaccinazione, mentre l'87,8% ha ricevuto almeno una dose. Nelle ultime settimane, il ritmo della campagna è andato man mano diminuendo. Ieri, sono state somministrate 77mila dosi rispetto alle oltre 118mila della settimana scorsa. Due settimane fa, le dosi somministrate erano state oltre 161mila.

Ad oggi, circa 7 milioni di persone non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino, ma di questi, circa 2,2 milioni sono guarite dalla COVID-19 da meno di cinque mesi (e quindi sono temporaneamente protette). Di conseguenza ci sono 4,8 milioni di italiani vaccinabili che non si sono vaccinati, escluse le esenzioni di cui però non si conosce il numero.