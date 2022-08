Ue pronta a bloccare i turisti russi: in bilico gli accordi sui visti

Per i cittadini russi entrare in Europa rischia di diventare sempre più difficile e costoso. Dopo il blocco dei collegamenti aerei tra l'Europa e la Russia, l'Ue sarebbe pronta a sospendere anche l'accordo siglato con la Federazione russa nel 2007 per la facilitazione del rilascio dei visti ai rispettivi cittadini. A riportare l?indiscrezione il Financial Times, spiegando che la sospensione è un tentativo di limitare il numero dei permessi di viaggio emessi dopo che alcuni membri dell'Europa orientale hanno minacciato di chiudere unilateralmente i loro confini ai turisti russi.

Il quotidiano britannico avrebbe appreso la notizia da tre funzionari europei. "E' inappropriato per i turisti russi passeggiare nelle nostre città. Dobbiamo lanciare un segnale alla popolazione russa che la guerra (in Ucraina) non è accettabile", ha spiegato una delle fonti del quotidiano inglese. La decisione potrebbe arrivare a breve, in occasione del summit dei ministri degli esteri Ue in programma a Praga il 30 e 31 agosto 2022.

Le procedure per i visti potrebbero diventare più complesse e costose

Le opzioni al vaglio dei ministri degli esteri Ue sarebbero due:

una riduzione del numero dei visti da rilasciare ai turisti russi;

il blocco totale della loro emissione.

Con la sospensione totale degli accordi del 2007 per i cittadini russi diventerebbe assai più complicato e costoso ottenere i documenti per entrare nell?area Schenghen. Inoltre, i tempi della procedura si allungherebbero notevolmente.

Alcuni Paesi, tra cui Polonia e Repubblica Ceca, chiedono già da tempo a Bruxelles una misura a livello comunitario, da quando hanno smesso di rilasciare visti ai russi subito dopo l'invasione dell'Ucraina. Favorevoli al blocco dei visti turistici ai russi anche la Finlandia e le repubbliche baltiche mentre la Germania è molto più cauta. Il blocco totale non piace neanche all? Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell.