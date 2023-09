Mostrati due "corpi alieni" in Parlamento: mani e piedi con tre dita e collo allungato

I corpi dei due "esseri non umani", con mani e piedi con tre dita e collo allungato, sono stati presentati in un’udienza pubblica presso il Congresso a Città del Messico. Jaime Maussan, giornalista investigativo e conduttore tv, esperto di Ufo, ha mostrato quelli che secondo lui sarebbero gli scheletri di due presunti 'ET' vissuti 1000 anni fa.

Maussan, parlando sotto giuramento al parlamento messicano, ha dichiarato: "Questi esemplari non fanno parte della nostra evoluzione terrestre. Non si tratta di esseri trovati dopo il naufragio di un Ufo. Sono stati trovati in miniere di diatomee e successivamente fossilizzati". Secondo le analisi e i test condotti dagli esperti dell'Unam, una delle principali università messicane, si tratta di due corpi di esseri "non umani". Sarebbero stati rinvenuti in una miniera a Cusco, in Perù, nel 2017. "Non sono mummie - avrebbe raccontato l’ufologo -, i tessuti sono deteriorati. Non si sono formati batteri, i corpi sono integri".

Secondo gli esami presenterebbero un patrimonio genetico diverso per il 30% rispetto a quello umano. Oltre al dettaglio delle dita, i corpi presenterebbero un collo molto lungo, addirittura retrattile mentre le ossa sarebbero molto leggere e resistenti. Si noterebbe, poi, l'assenza di denti.

