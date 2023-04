Lo stop alle leggi anti Lgbt+ in Uganda e le notizie dal mondo non finite in prima pagina

Il rimpatrio di un algerino da parte degli Usa lascia Guantanamo con 30 prigionieri

L'esercito americano ha rimpatriato giovedì in Algeria un prigioniero che è stato trattenuto a Guantanamo senza accuse per più di due decenni. Said bin Brahim bin Umran Bakush, 52 anni, faceva parte di una ventina di sospetti combattenti di basso livello che sono stati catturati dai servizi di sicurezza pakistani in un raid del 2002 a Faisalabad in abitazioni ritenute case sicure di Al Qaeda. Nella prigione del Pentagono a Cuba rimangono ancora 30 detenuti, di cui 16 sarebbero idonei al trasferimento, ma richiedono negoziati diplomatici più complessi rispetto ai recenti rimpatri. Si tratta di 11 yemeniti, un libico e un somalo che, per legge, non possono essere rimpatriati.

Ressa nella capitale dello Yemen uccide 78 persone in cerca di aiuti alimentari

Settantotto persone sono rimaste uccise, calpestate dalla calca, dopo che una folla spaventata dagli spari e da un'esplosione elettrica ha iniziato a scappare presa dal panico durante una distribuzione di aiuti finanziari durante il mese sacro musulmano del Ramadan nella capitale dello Yemen, Sana, nella tarda serata di mercoledì. Almeno altre 73 persone sono rimaste ferite. La tragedia è stata la più letale degli ultimi anni non legata al lungo conflitto in Yemen e si è verificata prima della festività musulmana di Eid al-Fitr, che segnava la fine del Ramadan. Miliziani Houthi armati hanno sparato in aria nel tentativo di controllare la folla, colpendo apparentemente un cavo elettrico e facendolo esplodere. Questo avrebbe scatenato il panico e la gente, tra cui molte donne e bambini, ha iniziato a scappare.

Lavoratore cinese in Pakistan arrestato con l'accusa di blasfemia

Un operaio cinese impegnato in un progetto di costruzione di una diga nel nord del Pakistan è stato arrestato e imprigionato con l'accusa di blasfemia, in un raro caso di straniero coinvolto nelle dure e controverse leggi pakistane sulla blasfemia. Il cinese è stato identificato in un rapporto della polizia pakistana come "signor Tian" e descritto come supervisore dei trasporti presso il progetto idroelettrico di Dasu, guidato dalla società di costruzioni e ingegneria cinese Gezhouba Group. L'uomo era in visita sul campo insieme a una squadra di lavoratori pakistani durante il fine settimana quando è stato accusato di aver fatto commenti e gesti blasfemi contro Allah e il profeta Maometto dopo le preghiere pomeridiane durante il mese sacro musulmano del Ramadan. Secondo la legge pakistana, una condanna per queste accuse potrebbe comportare la pena di morte. L'azione potrebbe mettere a dura prova le relazioni diplomatiche tra Pakistan e Cina, che negli ultimi anni si sono avvicinate.

Incendio in un ospedale di Pechino, muoiono 29 persone

Ventinove persone sono morte in seguito a un incendio scoppiato martedì in un ospedale di Pechino, costringendo i pazienti intrappolati all'interno a stringersi contro le finestre in attesa dei soccorsi, mentre almeno uno è saltato su un tetto sottostante per sfuggire alle fiamme e al fumo. L'incendio sembra essere il più letale degli ultimi vent'anni nella capitale della Cina. Le fiamme sono scoppiate in un edificio adibito a degenza dell'ospedale Changfeng, nel sud della città, poco prima delle 13. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio in gran parte in meno di 40 minuti, decine di pazienti sono stati evacuati, ma all'inizio 29 persone sono morte, apparentemente a causa delle fiamme e del fumo denso.

Il presidente dell'Uganda Museveni si rifiuta di firmare la legge anti-Lgbt+

Il presidente ugandese Yoweri Museveni si è rifiutato di firmare una proposta di legge contro l'omosessualità che prevede la pena di morte in alcuni casi, chiedendo che venga emendata. Un portavoce della presidenza ha dichiarato che Museveni non si oppone alle pene proposte nel disegno di legge, ma vuole che i parlamentari esaminino "la questione della riabilitazione" delle persone che "vorrebbero tornare a vivere una vita normale". L'omosessualità è già illegale nel Paese dell'Africa orientale in base a una legge di epoca coloniale che criminalizza gli atti sessuali "contro l'ordine della natura". La pena per questo reato è l'ergastolo.

A Cuba il successore di Raul Castro, Diaz-Canel rieletto presidente

L'Assemblea Nazionale di Cuba ha ratificato un altro mandato di cinque anni per il presidente in carica Miguel Diaz-Canel, in una mossa che dovrebbe portare a pochi cambiamenti mentre il Paese lotta con una crisi economica e un forte esodo di cittadini. "Dobbiamo affrontare questa sfida gigantesca senza rallentare", ha dichiarato Diaz-Canel, 62 anni, in un discorso successivo alla sua vittoria di mercoledì. Ha invitato il suo gabinetto ad "affrontare gli ostacoli e risolvere le inefficienze" nei prossimi cinque anni. Il politico, successore nel ruolo di Raúl Castro, ha vinto la rielezione con i voti di 459 dei 462 legislatori presenti. Ha assunto la presidenza per la prima volta nel 2018 e ha respinto in larga misura le proposte di modifica strutturale del sistema politico ed economico di Cuba. I legislatori che hanno votato per la proroga del mandato hanno affrontato solo il mese scorso, le elezioni per l'Assemblea nazionale cubana, composta da 470 membri.

La fazione ribelle delle Farc in Colombia accetta i colloqui di pace

Una fazione armata dei ribelli colombiani delle Farc, ormai sciolti, ha dichiarato di essere pronta ad impegnarsi in colloqui di pace con il governo il mese prossimo, in quello che potrebbe segnare una svolta per la ricerca della "pace totale" da parte del presidente di sinistra Gustavo Petro. Il gruppo si è impegnato a porre fine a sei decenni di conflitto armato che ha ucciso più di 450mila persone firmando accordi di pace o di resa con i ribelli e le bande criminali, oltre ad attuare pienamente il patto con le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia. L'Emc è una delle due fazioni distaccate delle Farc ed è composta da ex leader e combattenti che non hanno accettato l'accordo di pace del 2016 che ha aperto la strada ai guerriglieri per deporre le armi e formare un partito politico. Il gruppo, composto da 3.530 persone - 2.180 combattenti e 1.350 ausiliari - ha mantenuto un cessate il fuoco bilaterale con il governo colombiano dall'inizio dell'anno. L'altra fazione dissidente delle Farc è la Segunda Marquetalia, che nell'agosto 2019 è tornata alla lotta armata, sostenendo che lo Stato non ha rispettato l'accordo di pace.

Un triplo attentato suicida mortale colpisce il Mali centrale

Almeno nove civili sono stati uccisi e più di 60 feriti in un triplo attacco suicida nella città centrale del Mali di Sévaré ieri. "L'esplosione ha distrutto circa 20 case nel quartiere. Il bilancio è di nove morti e circa 60 feriti, tutti civili", ha dichiarato Yacouba Maiga, portavoce del governatore regionale. In precedenza il governo del Paese aveva dichiarato che "un attacco terroristico" era stato fermato dall'esercito a Sévaré. Non è stata rivendicata immediatamente la responsabilità dell'attacco.

In India 69 assoluzioni per l'omicidio di 11 musulmani nei disordini del Gujarat del 2002

Un tribunale indiano ha assolto 69 indù, tra cui un ex ministro del partito Bharatiya Janata (Bjp) al governo, dall'accusa di aver ucciso 11 musulmani durante i disordini avvenuti nello stato occidentale del Gujarat nel 2002. Il caso riguardava la morte di 11 musulmani, uccisi dopo che le loro case nella città di Ahmedabad erano state date alle fiamme da folle indù che si erano scatenate per le strade durante disordini nel febbraio 2002. Secondo un'indagine successiva all'attacco, "i musulmani non hanno ricevuto alcun aiuto da parte della polizia e sono stati semplicemente alla mercé dei malviventi". Il verdetto di giovedì del tribunale speciale ha inferto un altro colpo a coloro che stanno ancora lottando per ottenere giustizia per quanto accaduto. Negli ultimi due decenni, lo Stato è stato accusato di aver protetto i presunti responsabili indù.

Kim Jong Un ordina di procedere al lancio del satellite spia nordcoreano

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha dichiarato che il suo Paese ha completato lo sviluppo del suo primo satellite spia militare e ha ordinato ai funzionari di procedere con il lancio previsto. Kim, in visita all'Amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale del Paese, ha dichiarato che lo sviluppo di capacità di ricognizione è una priorità per contrastare le "minacce" degli Stati Uniti e della Corea del Sud e che sono necessari diversi satelliti per stabilire saldamente una capacità di raccolta di informazioni. La Corea del Nord ha effettuato un numero record di test missilistici nel 2022 e ne ha condotti circa 30 dall'inizio di quest'anno, mentre Kim cerca di modernizzare e far progredire la potenza militare del Paese.