Politici scommettono sulle elezioni anticipate: lo scandalo che travolge il governo

Hanno scommesso sulla data delle elezioni anticipate, con molta probabilità grazie alle informazioni riservate a cui avevano accesso dato che a puntare sulla caduta del governo sono stati politici e funzionari vicini all'esecutivo in carica. È questa l'accusa che sta travolgendo il partito conservatore nel Regno Unito, nel pieno della campagna elettorale in vista del voto del 4 luglio. Tra gli indagati ci sarebbe anche un poliziotto che ha prestato servizio come guardia del corpo del premier Rishi Sunak.

Lo scandalo è scoppiato quando alcuni media britannici hanno scoperto che Nick Mason, responsabile dell'analisi dati del partito conservatore, i Tories, aveva puntato centinaia di sterline sulla data delle elezioni anticipate prima che questa venisse annunciata dal suo leader, Sunak. Il Regno Unito, come è noto, è un Paese dove le scommesse (legali) producono un giro d'affari impressionante, sopra i 17 miliardi di euro all'anno: si scommette su tutto, anche sulla politica. Ma la legge vieta espressamente a chi può accedere a informazioni riservate di giocare d'azzardo quando quelle informazioni possono favorire il buon esito della scommessa. Questo potrebbe essere il caso di Mason, ma non solo.

Stando a quanto riportano i media britannici, alla vigilia dell'annuncio di Sunak, arrivato un po' a sorpresa (la data era rimasta un segreto gelosamente custodito e molti sono stati colti di sorpresa perché le elezioni erano previste in autunno), sui siti di scommesse online erano state piazzate dozzine di puntate sul voto anticipato con potenziali vincite del valore di migliaia di sterline. La Gambling commission, l'agenzia del governo che vigila sul settore, ha aperto un'indagine. E nel calderone sono finiti politici e anche un poliziotto.

Ci sarebbero pure due candidati conservatori alle elezioni, Craig Williams e Laura Saunders. Williams era il segretario privato parlamentare di Sunak, nonché un membro del Parlamento in corsa per la rielezione. Saunders, anche lei candidata, sarebbe indagata insieme al marito, Tony Lee, direttore della campagna elettorale dei Tories, il quale, in seguito al coinvolgimento, si è preso un congedo. È finito in manette, invece, la guardia del corpo di Sunak, arrestato lunedì con l'accusa di cattiva condotta in un ufficio pubblico.

Lo scandalo sta riducendo ancora di più i consensi dei conservatori, già in profonda crisi. Le elezioni del 4 luglio consegneranno con ogni probabilità il Paese nelle mani dei laburisti, ma i Tories rischiano adesso di venire sorpassati al secondo posto da Reform Uk, il movimento di ultradestra guidato da Nigel Farage.