I panini infetti ritirati dal supermercato: il nuovo scandalo alimentare che scuote il Regno Unito

Un nuovo scandalo alimentare sta tormentando il Regno Unito nelle ultime settimane. Sono già tre le aziende che hanno iniziato a ritirare i propri prodotti dal mercato per il timore che possano essere contaminati con il batterio E. coli. Dopo la Brexit, le intossicazioni alimentari sono in continuo aumento. Per il momento sembra si tratti semplicemente di un "passo precauzionale", come dichiarato dalla Food standards agency (Fra), l'agenzia governativa che si occupa della sicurezza alimentare. Il batterio non è stato effettivamente rintracciato nei lotti ritirati dalla distribuzione, ha chiarito l'Fsa.

Si tratta di prodotti a base di pollo e pancetta plant-based venduti dall'azienda THIS! che erano distribuiti solamente nei supermercati della catena WH Smith. L'Fsa ha suggerito a chiunque abbia acquistato un wrap dell'azienda con scadenza fino al 18 giugno di non consumarlo ma di farselo rimborsare in negozio. È il terzo produttore che ha dovuto ritirare dei lotti dal mercato: nel giro di qualche giorno, il gruppo Greencore e la Samworth Brothers Manton Wood hanno annunciato che almeno una sessantina di prodotti preconfezionati (soprattutto panini, wraps e insalate) non sarebbero più stati venduti nei supermercati.

Il numero di contagi da E. coli registrati all'11 giugno era salito oltre quota 200, e secondo la Bbc ci sarebbero state almeno 67 ospedalizzazioni. Considerate le date in cui sono esplosi i casi, gli esperti indicano come probabile momento di diffusione del batterio le settimane intorno alla fine di maggio, quando molte scuole britanniche hanno chiuso, anche se non è semplice tracciare con sicurezza l'evoluzione delle contaminazioni perché il tempo d'incubazione può arrivare a due settimane.

Ma come riporta il quotidiano britannico The Guardian, i casi di intossicazione alimentare nel Regno Unito sono aumentati a dismisura negli ultimi mesi, toccando record decennali. Tra le infezioni più frequenti, oltre all'E. coli, la salmonella e il campylobacter. Anche se non è sempre facile distinguerne le cause, si stima che tra il 60% e il 90% dei casi di contaminazioni da questi batteri abbia origini alimentari.

Secondo diversi osservatori, la causa della crescita generalizzata di queste malattie alimentari è legata alla diminuzione dei controlli e al crollo degli standard normativi post-Brexit, nonché alla mancanza di organico delle autorità locali preposte a questo genere di verifiche.