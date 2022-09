Il Regno Unito mette un tetto a gas e elettricità per imprese e scuole

Dopo il tetto massimo alle bollette energetiche per le famiglie, il Regno Unito fissa un price cap per gas e elettricità per imprese, scuole e enti di beneficenza. Lo ha annunciato il ministro per le Attività produttive, Jacob Rees-Mogg, secondo cui si tratta di una misura fondamentale a sostegno di società che rischiano di chiudere senza un aiuto immediato.

Il piano permette di bloccare il costo delle bollette a meno della metà dell'esborso previsto per questo inverno, e dureranno 6 mesi. Le misure, che includono anche la rimozione della green tax come promesso dalla premier conservatrice Liz Truss, saranno applicate direttamente in bolletta il prossimo mese e avranno una durata di sei mesi. Per l'elettricità, il tetto sarà di circa 240 euro per megawattora, mentre per il gas il limite è di 85 euro.

L'annuncio ha trovato il plauso di imprese e presidi, anche se in molti avrebbero voluto un periodo di price cap più lungo, in particolare gli istituti scolastici. Per il momento, Londra sta concentrando gli sforzi sull'inverno. E lo sta facendo venendo meno al rigore di bilancio che fa parte del dna del partito al governo, quello dei conservatori. Il tetto ai prezzi energetici comporterà un enorme esborso per la casse pubbliche: gli aiuti alle famiglie sono stati stimati in 170 miliardi di euro. Inoltre, il taglio alle tasse, comporterà altri 34 miliardi di euro di mancati introiti. Per questo, gli occhi soni adesso puntati sulla manovra di aggiustamento di bilancio che il cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng, illustrerà venerdì alla Camera dei Comuni.