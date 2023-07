Chiesti ulteriori 20 anni di carcere per l'oppositore russo Navalny

Si allontana ulteriormente il momento in cui l'oppositore russo Alexey Navalny uscirà dal carcere da cui è rinchiuso ormai dal 2021. Perché oggi 20 luglio, la pubblica accusa ha chiesto 20 anni di reclusione con l'accusa di "estremismo" Navalny. La notizia è riportata da diversi media russi, tra cui le testate online Meduza e Mediazona.

Stando a quanto riferito da Ivan Zhdanov, uno dei principali collaboratori dell'oppositore, la sentenza è prevista il 4 agosto.

Dalla sua cella Navalny ha attaccato Putin. La guerra in Ucraina è "la più stupida e insensata del XXI secolo", ha dichiarato l'oppositore russo nel suo intervento in tribunale. E ancora: "La Russia si dibatte in una pozza di fango o sangue, con ossa rotte, con una popolazione povera e derubata, e intorno ad essa giacciono decine di migliaia di persone uccise".

L'oppositore russo è rinchiuso nella colonia penale IK-6 di Melekhovo, circa 235 chilometri a est di Mosca, dove sta già scontando condanne per complessivi 11 anni e mezzo di carcere con l'accusa tra l'altro di frode e altre accuse che sono ritenute di matrice politica.

Le accuse fanno riferimento a sei diversi articoli del codice penale russo, tra cui l'incitamento e il finanziamento di attività estremiste e la creazione di un'organizzazione estremista. La Russia ha dichiarato illegale l'organizzazione della campagna di Navalny come parte di una repressione del dissenso iniziata ben prima del conflitto in Ucraina e che si è intensificata negli ultimi 17 mesi.

Il Cremlino nega di perseguitare politicamente Navalny, sostenendo che il suo caso è di competenza dei tribunali. Navalny fu avvelenato una prima volta nel 2020, con l'agente nervino Novichok: le intelligence occidentali hanno puntato il dito contro i servizi russi, nonostante l'insistente smentita di Mosca. I fedelissimi dell'oppositore, che ormai appare sempre più debole ed emaciato, sostengono che ora stia subendo lo stesso trattamento dietro le sbarre attraverso una sostanza a lento rilascio inserita nel cibo.

La repressione per colpire il dissenso

Da quando Vladimir Putin è diventato presidente della Federazione, la sorte di chi non è d'accordo o peggio critica apertamente il Cremlino è quella di finire gli ultimi giorni della propria vita in carcere. È il caso di Vladimir Kara-Murza, accusato di aver criticato l'invasione Ucraina della Russia: l'oppositore russo è stato condannato a 25 anni di carcere. "Alto tradimento, diffusione di notizie false sull'esercito, collaborazione con un'organizzazione indesiderata": sono queste le imputazioni di evidente matrice politica che le autorità russe hanno caricato sulle spalle di Kara-Murza in un processo a porte chiuse che si è tenuto lo scorso aprile, prontamente criticato dall'Onu e da moltissimi paesi occidentali.

Non solo carcere. Chi critica Putin lo fa consapevole di rischiare la propria vita. È quanto accaduto a Boris Nemtsov, ex vice primo ministro russo, ucciso a 55 anni nel 2015 con un colpo di pistola mentre camminava su un ponte della capitale russa. La sua colpa? Criticare l'annessione unilaterale della Crimea nel 2014.

C'è poi il drammatico caso della giornalista Anna Politkovskaya, uccisa il 7 Ottobre del 2006 di fronte alla sua casa di Mosca. Un decennio prima aveva pubblicato un prezioso lavoro giornalistico, "La Russia di Putin", sulla testata Novaya Gazeta. Le sue testimonianze e analisi le sono costate care: Putin non aveva accettato le sue denunce di corruzione, presentando - con anticipo - il futuro che sarebbe toccata alla Russia sotto lo zar. Il colpo finale è arrivato quando la cronista aveva criticato la gestione russa della situazione in Cecenia.

Sono usciti fortunatamente indenni a un attacco chimico l'ex agente dell'intelligence militare russa Sergei Skripal e sua figlia Yulia, ritrovati il 4 marzo 2018 su una panchina della città britannica di Salisbury. Solo a distanza di tempo si scoprirà che sono stati avvelenati con un agente nervino, il novichok. Entrambi sono guariti dopo un lungo ricovero in terapia intensiva in ospedale.

Ma questi sono solo alcuni episodi che testimoniano quanto il leader del Cremlino Putin non accetti le critiche sulla sua gestione della Federazione e della guerra in Ucraina. Ma se c'è chi trova il coraggio di denunciare le brutalità e le oppressioni dello zar, rischiando persino la propria vita, qualcun altro invece pratica la strada dell'autocensura e del silenzio. Proprio quello che vuole Putin.