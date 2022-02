I capelli rimangono incastrati in un macchinario: 21enne incinta muore al colloquio di lavoro

Una ragazza di 21 anni, Umida Nazarova, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto mentre stava effettuando un colloquio di lavoro presso lo stabilimento Svarmet, che produce filo ed elettrodi per saldatura, di Borisov, in Bielorussia, Durante il tuor della struttura, i capelli della ragazza sono rimasti impigliati in un macchinario situato all'interno della fabbrica, stringedosi poi intorno al suo collo. La giovane, incinta alla settima settimana, è poi deceduta per soffocamento: inutili i soccorsi degli operai che si trovavano nei paraggi al momento dell'ìncidente, per la 21enne non c'è stato nulla da fare.

La madre della ragazza, intervistata dai media locali, ha confermato la drammatica dinamica: "Il medico ha ravvisato che c'erano delle ferite sulla gola. I suoi capelli le si sono avvolti intorno al collo ed è stata trascinata nel meccanismo. Ha subito ferite mortali e non ha mai ripreso conoscenza". Il padre della vittima, Dmitry, ha sporto denuncia per il mancato rispetto delle regole di sicurezza all'interno dello stabilimento: "Perché non le hanno dato qualcosa per coprire i capelli lunghi? Così abbiamo perso due vite, Umida era incinta".

Ulteriori dettagli sono arrivati dalle dichiarazioni del Comitato Investigativo Bielorusso: "Un dipendente, che le stava mostrando come funziona l'attrezzatura, si è fermato per lavorare su un registro. Quando ha girato la testa, ha visto la donna a terra priva di sensi, i suoi capelli erano aggrovigliati nella macchina". Una tragedia inaccetabile che sicuramente potrebbe tramutarsi in una battaglia legale. Intanto l'azienda si è offerta di pagare i funerali.