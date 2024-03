Ogni giorno un miliardo di pasti gettati via, mentre 820 milioni di persone soffrono la fame

Ogni giorno viene gettato via nel mondo l'equivalente di un miliardo di pasti, una cifra enorme, uno spreco terribile se si pensa che sul pianeta sono 800 milioni le persone che soffrono la fame. È l'Onu a denunciare quella che definisce la "tragedia globale" dello spreco alimentare nell'ultimo Food Waste Index del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (Unep).

"Lo spreco alimentare è una tragedia globale. Milioni di persone in tutto il mondo soffrono la fame mentre il cibo viene buttato via", denuncia Inger Andersen, direttrice esecutiva dell'Unep. Nel 2022 le famiglie in tutto il mondo sono state responsabili del 60% dei rifiuti alimentari, equivalenti a 631 milioni di tonnellate, su un totale che supera il miliardo. Come riporta la France Presse, questo fenomeno è principalmente causato dal fatto che le persone tendono ad acquistare più cibo del necessario, sovrastimano le dimensioni delle porzioni e non consumano gli avanzi.

I servizi di ristorazione, come mense e ristoranti, contribuiscono al 28%, mentre supermercati, macellerie e altri negozi alimentari rappresentano il restante 12%. In totale, questo si traduce in un dispendio di oltre mille miliardi di dollari all'anno. "È sconcertante", ha dichiarato Richard Swannell, dell'Ong Wrap che ha contribuito alla stesura del rapporto. "Potremmo sfamare tutte le persone affamate del mondo - ce ne sono più di 800 milioni - con un pasto al giorno, solo con il cibo che viene sprecato", ha aggiunto.

Con oltre 820 milioni di persone che soffrono di fame, sempre secondo le stime delle Nazioni Unite, questo spreco è definito come un vero e proprio "fallimento ambientale". Genera fino al 10% delle emissioni globali di gas serra e richiede vaste estensioni di terreno agricolo per coltivare colture che non saranno mai consumate. Se considerato uno Stato, "sarebbe il terzo maggior produttore di gas serra al mondo, dopo gli Stati Uniti e la Cina", sottolinea Swannell.

Anche in Italia la situazione è critica. Nel 2023, si è registrato un aumento nel quantitativo di cibo buttato ogni giorno per persona, passando da 75 grammi a quasi 81 grammi nel 2024, equivalente a oltre mezzo chilo. Complessivamente, sono stati smaltiti in discarica 4 tonnellate di cibo e il valore stimato di 13 miliardi di euro. Questo rappresenta un aumento dell'8,05% rispetto all'anno precedente, con un costo annuale di 290 euro per famiglia e di 126 euro pro capite, secondo quanto riportato nel Rapporto "Il caso Italia" dell'osservatorio Waste Watcher International.

Lo spreco alimentare è più diffuso nelle regioni meridionali, nelle città e nei comuni più popolosi, soprattutto tra le famiglie senza figli e quelle con un reddito più basso. Le persone che si definiscono "povere" tendono a consumare cibi di qualità inferiore e a sprecare più frequentemente. L'aumento dell'inflazione ha ridotto il potere d'acquisto, portando le persone a preferire cibi di bassa qualità e più soggetti a deterioramento. La metà dei consumatori cerca cibo vicino alla scadenza per risparmiare, il 41% opta per i discount rispetto ai negozi tradizionali, e il 77% ha dovuto utilizzare i propri risparmi per far fronte ai crescenti costi della vita.