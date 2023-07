Una palazzina di cinque piani è crollata: sono morte diverse persone

Tredici persone, tra cui sette membri di una famiglia, hanno perso la vita in un crollo di un edificio residenziale di cinque piani nella capitale egiziana de Il Cairo oggi 17 luglio. Il bilancio è stato segnalato nella serata di oggi da fonti informate precisando che una persona risulta ancora dispersa.

In precedenza un ministero aveva annunciato che nel quartiere di Hadayek al-Qobba l'edificio era "completamente crollato" intrappolando 14 residenti sotto le macerie e i morti erano otto, riferisce l'agenzia Afp. Il quotidiano governativo Al-Ahram ha sottolineato che tra le vittime ci sono "sette componenti di una stessa famiglia". Le fonti informate hanno precisato all'ANSA che il bilancio di vittime è salito a 13 dopo il recupero dei corpi di tre "bambini".

Cinque residenti erano riusciti a lasciare l'edificio prima del crollo. La Procura ha raccolto testimonianze di un sopravvissuto, ferito, e di altri due residenti, che hanno fatto intendere "che il crollo è stato causato da uno dei residenti che aveva recentemente demolito le pareti del suo appartamento al primo piano", nonostante le richieste dei vicini di fermarsi. L'accusa ha disposto l'arresto per interrogatorio del proprietario dell'edificio, dell'appaltatore incaricato dei lavori e di un suo dipendente.

Gran parte degli edifici nel centro del Cairo risalgono al XIX e all'inizio del XX secolo e molti sono fatiscenti o in alcuni casi sono stati abbandonati. Negli ultimi anni in Egitto sono crollati numerosi edifici, facendo molte vittime, a causa dello stato fatiscente degli edifici e del mancato rispetto della legislazione urbanistica. A fine giugno almeno dieci persone erano morte e quattro erano rimaste ferite nel crollo di un palazzo di 14 piani avvenuto ad Alessandria d'Egitto.

