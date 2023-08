"No all'intervento militare": i Paesi africani divisi sul Niger

I Paesi africani sono sempre più divisi su come rispondere al colpo di Stato in Niger. Secondo quanto rivelato dal quotidiano francese Le Monde, il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana, l'organizzazione che riunisce i 54 Stati del continente, ha deciso di respingere l'uso della forza contro la giunta golpista guidata dal generale Abdourahamane Tiani, che il 26 luglio scorso ha preso il potere a Niamey togliendolo dalle mani del presidente eletto Mohamed Bazoum. Una posizione non in linea con quella dell'Ecowas, il gruppo di Paesi del Sahel di cui il Niger fa ancora formalmente parte.

La decisione dell'Unione africana (Ua) dovrebbe essere resa nota in queste ore. Sempre secondo Le Monde, l'Ua sospenderà temporaneamente Niamey dall'organizzazione, ma cercherà di perseguire il dialogo con la giunta militare: un intervento militare "potrebbe portare a un bagno di sangue e causare più danni del necessario", è il sunto della posizione dell'Ue. L'impressione è che si voglia tendere una mano a Tiani, il quale nei giorni scorsi aveva aperto "alla diplomazia e alla pace" come soluzione alla crisi del Paese.

Per Parigi, quello di Tiani potrebbe essere un doppio gioco per prendere tempo e consolidare la sua posizione. I francesi sostengono invece l'Ecowas, la comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale di cui fanno parte, tra gli altri, Nigeria, Ghana e Costa d'Avorio. Subito dopo il golpe, l'Ecowas ha lanciato un pacchetto di sanzioni contro Niamey e ha messo sul tavolo la possibilità di un intervento militare per ripristinare il presidente Bazoum. Il Mali e il Burkina Faso, due membri dell'organizzazione sospesi dopo i recenti colpi di Stato che hanno aperto le porte ai mercenari di Wagner nella regione, hanno fatto sapere che in caso di intervento militare daranno supporto ai golpisti. Il rischio di un conflitto nel Sahel, regione strategica per l'Europa, resta alto. Ma difficilmente l'Ecowas potrà usare la forza senza un via libera dell'Ua. "Sarebbe una contraddizione senza precedenti", spiega Paul-Simon Handy, ricercatore dell'Institute for security studies a Le Monde.

Intanto, nella regione si riaffaccia con forza la minaccia johadista: qlmeno 17 soldati nigerini sono rimasti uccisi e altri 20 feriti in un attacco di sospetti terroristi sferrato ieri pomeriggio nei pressi del confine tra Niger e Mali, ha fatto sapere il ministero della Difesa di Niamey: "Un'unità delle forze armate nigerine che si stava spostando tra Boni e Torodi è finita in un'imboscata terroristica nei pressi della località di Koutougou", afferma un comunicato che fornisce il "bilancio provvisorio" dei caduti nell'attacco.

