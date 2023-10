L'università dove ci si può laureare in magia

Laureato in magia. Siamo nella terra di Harry Potter, ma stavolta il titolo non è frutto di fantasia: nel settembre 2024, l'Università di Exeter, nel Regno Unito, aprirà le iscrizioni al master in scienze magiche e occulte. Lo riporta la Bbc.

Il corso, dalla durata di un anno, è stato creato in seguito alla "recente rinascita dell'interesse per la magia", hanno spiegato i responsabili del corso. Concretamente, le lezioni si concentreranno sull'impatto della stregoneria e della magia sulla società e sulla scienza su scala globale, e saranno tenute da professori di storia, letteratura, filosofia, archeologia, sociologia e perfino religione.

"Un recente interesse per la magia e l'occulto è al centro delle questioni più urgenti della società", afferma Emily Selove, docente presso l'Università di Exeter. "La decolonizzazione, l’esplorazione di epistemologie alternative, il femminismo e il razzismo sono al centro di questo programma", aggiunge. Ci saranno moduli per studiare il ruolo dei draghi nella letteratura e nell'arte occidentale, la leggenda di Re Artù, la paleografia, il pensiero islamico, le teorie, le pratiche e le rappresentazioni archeologiche delle donne nel Medioevo. "Questo master consentirà alle persone di riesaminare il presupposto secondo cui l'Occidente è il luogo del razionalismo e della scienza, mentre il resto del mondo è un luogo della magia e della superstizione", conclude Selove.

