Chi taglia gli aiuti umanitari ai palestinesi

Al momento sono nove i Paesi che hanno sospeso tutti i finanziamenti all'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), in seguito alle accuse di un possibile coinvolgimento di un ristretto numero di dipendenti nel sanguinoso attacco di Hamas in territorio israeliano del 7 ottobre. Israele non fa mistero di voler "chiudere" tutte le attività dell'agenzia, ha dichiarato di voler garantire che l'Unrwa "non avrà un ruolo" in ciò che accadrà nei territori palestinesi dopo la guerra. Per l'Autorità Palestinese, invece, l'Unrwa ha bisogno del "massimo sostegno" e di "non essere tagliata fuori dal supporto e dall'assistenza" ai civili.

Le accuse all'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi

Ci sono, evidentemente, polemiche molto aspre: considerare "terrorista", sulla base di accuse ancora da provare, un'intera agenzia umanitaria internazionale che lavora da anni in un contesto devastante per le azioni dello 0,09% dei suoi dipendenti è una scelta forte. Ancor più forte se la si prende nel momento in cui nella Striscia di Gaza nessun ospedale è più in grado di fornire cure mediche salvavita nel caso di un grande afflusso di feriti: lo ha appena confermato Medici senza Frontiere. A pagare il prezzo più pesante saranno, come sempre, i civili.

Gli Stati Uniti, alleati di ferro di Israele, hanno immediatamente annunciato la sospensione dei finanziamenti una volta che sono state diffuse le accuse allo staff dell'agenzia. La scelta di Washington è stata presto condivisa da una lunga lista di Paesi: Canada, Australia, Italia, Regno Unito, Finlandia, Paesi Bassi, Germania e GIappone. La Svizzera, invece, ha reso noto di voler rimanere in attesa di maggiori informazioni prima di prendere una decisione, cosi' come la Francia, che domenica ha annunciato di non prevedere alcun "nuovo pagamento" all'agenzia per il primo trimestre dell'anno. La Norvegia, invece, ha annunciato il mantenimento degli impegni presi. L'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi ha affermato di aver già licenziato 12 dipendenti e di aver intenzione di condurre un'accurata indagine interna.

Cosa fa l'Italia

"Il governo italiano ha sospeso i finanziamenti all'Unrwa a seguito dell'atroce attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre", ha annunciato il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. "Abbiamo sospeso fin dall'inizio i finanziamenti dopo il presunto coinvolgimento di alcuni suoi dipendenti nell'attacco contro Israele, mentre continuiamo a finanziare altre organizzazioni come la Croce rossa e la Mezzaluna rossa. Abbiamo deciso di interrompere subito gli aiuti poiché alcune persone potevano essere coinvolte, almeno in parte, in azioni contro la popolazione civile israeliana".

“È scioccante vedere una sospensione dei fondi all'agenzia in reazione alle accuse contro un piccolo gruppo di dipendenti, soprattutto considerando l’azione immediata intrapresa dall'Unrwa risolvendo i loro contratti e chiedendo un'indagine trasparente e indipendente", si legge in una nota dell'agenzia, che è la principale agenzia umanitaria a Gaza, da cui dipendono milioni di persone per la loro mera sopravvivenza. L'Unrwa gestisce rifugi per oltre un milione di persone e fornisce cibo e assistenza sanitaria di base anche sotto le bombe. L'agenzia condivide ogni anno l’elenco di tutto il suo personale con tutti i Paesi che vi collaborano, compreso Israele.

"Esorto i paesi che hanno sospeso i loro finanziamenti a riconsiderare le loro decisioni prima che l'Unrwa sia costretta a sospendere la sua risposta umanitaria. La vita delle persone a Gaza dipende da questo sostegno e così anche la stabilità regionale", dice Philippe Lazzarini, il c ommissario generale dell'agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi. "I palestinesi di Gaza non avevano bisogno di questa ulteriore punizione collettiva", ha scritto su X.

Dopo il massacro del 7 ottobre, uccisi 26mila palestinesi