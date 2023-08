Gli "uomini-scimmia" assunti per scacciare i macachi

Le autorità di Nuova Delhi hanno pensato a un insolito piano per tenere alla larga gli esemplari di macaco che potrebbero disturbare il vertice del G20: assoldare oltre 30 "uomini-scimmia" che dovranno occuparsi di scacciare i macachi rhesus, che negli ultimi mesi stanno proliferando in diverse zone dell'India. La decisione, annunciato mercoledì le autorità locali, è stata presa in vista del G20 che si terrà il 9 e 10 settembre.

Il Comune di Nuova Delhi ha reclutato tra i 30 e i 40 "uomini-scimmia" per imitare i richiami delle scimmie langur, nemici naturali dei macachi rhesus che hanno invaso la capitale indiana, dove il 9 e 10 settembre si terrà il vertice del G20. "Non possiamo cacciare le scimmie dal loro habitat naturale. Abbiamo quindi schierato una squadra di 30-40 uomini addestrati per spaventare le scimmie - ha dichiarato Satish Upadhyay, vicepresidente del Consiglio comunale di Nuova Delhi - Dispiegheremo un uomo in ciascuno degli hotel in cui alloggeranno i delegati e nei luoghi in cui sono stati avvistate le scimmie".

Temendo che le scimmie possano attaccarsi ai convogli dell'auto dei leader stranieri durante il vertice del G20 o divorare le decorazioni floreali, il consiglio comunale ha chiesto al dipartimento forestale di elaborare un piano d'azione. Nelle strade della capitale indiana sono state installate sagome di langur a grandezza naturale per spaventare i primati. Per molto tempo, gli uomini hanno pattugliato le strade di Nuova Delhi accompagnati da langur addestrati, ma questa pratica è terminata quando un tribunale ha stabilito che era crudele tenerli in cattività.

