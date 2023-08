Un uomo è stato accoltellato mentre era in fila per entrare al British Museum

Paura al British Museum di Londra, nel Regno Unito. Un uomo è accoltellato oggi 8 agosto al braccio mentre era in fila per entrare nel famoso museo. Secondo quanto riferito testimoni oculari, la vittima perdeva sangue in quantità mentre cercava di sottrarsi all'attacco in un'area affollata da turisti. Il presunto aggressore è fuggito ma è stato poco dopo arrestato a breve distanza, ha reso noto la polizia. L'aggressore è accusato di "lesioni gravi" e al momento non si conoscono la sua identità e le sue motivazioni. Scotland Yard, la polizia britannica, ha precisato che l'attacco non è legato al terrorismo e assicurato che non vi sono rischi per il pubblico.

L'attacco è avvenuto attorno alle 10 del mattino ora locale, all'incrocio fra Great Russell Street e Museum Street, proprio davanti all'ingresso del famoso museo, uno dei luoghi più visitati di Londra. Il British Museum è stato subito evacuato e le strade circostanti sono state transennate. Successivamente il museo ha riaperto i battenti per i visitatori, aumentando però i controlli di sicurezza all'ingresso.

Ferito al braccio, l'aggredito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. Il gestore di un negozio di souvenir ha detto di aver visto un uomo di mezz'età che veniva accoltellato mentre era in coda per entrare al museo in Great Russell Street, non lontano dal pub Museum Tavern. L'uomo ha cercato di fuggire e "perdeva sangue ovunque". L'aggressore, ha aggiunto, è stato poco dopo arrestato nella vicina Coptic street.

Un altro testimone ha detto alla Bbc di aver visto "un uomo arrabbiato" che ha estratto un coltello "come un machete" e colpito la sua vittima, che in questa versione, viene definita come "un giovane uomo".