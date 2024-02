"È per Gaza": uomo armato prende in ostaggio i dipendenti di una fabbrica

Un uomo armato, sostenitore della causa palestinese, avrebbe preso in ostaggio i dipendenti di una fabbrica a Istanbul. Si tratta di uno stabilimento del gruppo americano Procter & Gamble (P&G) che si trova alla periferia della città. A riportare la notizia è l'agenzia France Press che cita la polizia locale.

Secondo un portavoce del sindacato dei lavoratori, sarebbero sette i dipendenti tuttora in ostaggio, mentre gli altri sono stati rilasciati. Si tratterebbe di un'azione per protestare contro la guerra a Gaza. Sui social circola un'immagine che mostra l'uomo accanto a una bandiera palestinese e alla scritta rossa "per Gaza" su un muro. Sul posto sono state inviate forze operative speciali e personale medico, hanno riferito i media turchi.