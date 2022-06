Sospettato di volere rapire minorenni: picchiato e bruciato vivo dalla folla

Un uomo è stato letteralmente linciato a morte perché accusato di volere rapire minorenni. L'uomo si chiamava Daniel Picazo e aveva 31 anni. La vicenda è avvenuta in Messico, nello stato di Puebla, ed è resa nota dalle autorità locali. "Non è giustizia, ma barbarie. Le autorità competenti stanno già indagando sull'accaduto per determinare chi è il responsabile", si legge nella dichiarazione del comune di Huachinango.

Secondo quanto riportato dai media locali, i poliziotti sono intervenuti in aiuto dell'uomo ma una folla inferocita ha sostanzialmente impedito il loro intervento. Quando gli agenti hanno provato a metterlo in salvo all'interno di un'auto di pattuglia, i residenti lo hanno tirato fuori e lo hanno portato con la forza in un campo sportivo dove è stato picchiato, cosparso di benzina e dato alle fiamme mentre era ancora vivo. Il corpo è stato recuperato solo dopo che gli stessi residenti si sono allontanati.

La mobilitazione della popolazione è nata tramite i social dopo che si era diffuso il panico per un sospetto criminale era in città per rapire minorenni. La vittima, un avvocato, ha lavorato fino a marzo 2022 come consigliere della Camera dei deputati. Su Twitter è stati infatti pubblicato un messaggio di cordoglio.

Episodi di giustizia sommaria non sono una novità per il Messico. Avvengono in luoghi remoti, dove le forze dell'ordine tardano ad arrivare. Uno dei casi più drammatici si è verificato nel 2019, sempre a Puebla, quando sette uomini sono stati picchiati e bruciati vivi.