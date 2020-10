Francia, insegnante decapitato davanti ad una scuola: ucciso l'aggressore

Un uomo è stato ritrovato decapitato a Conflans Saint-Honorine, nella periferia di Parigi. Il presunto omicida è stato poi ucciso dalla polizia, riferisce l'emittente Bfmtv, aggiungendo che le indagini sono state affidate alla procura antiterrorismo. Secondo le prime informazioni, i fatti si sono svolti attorno alle 17 davanti ad una scuola nel dipartimento delle Yvelines, nella banlieue parigina. Il presunto omicida, armato di un coltello, ha minacciato le forze dell'ordine, che lo hanno ucciso nel vicino comune di Eragny, ne dipartimento di Val-d'Oise.

Uomo decapitato in Francia, i fatti

A quanto scrive le Figaro, la polizia ha poi trovato accanto a lui un corpo decapitato. Gli agenti non hanno potuto avvicinarsi perché l'aggressore portava un giubbotto esplosivo. Ora è in corso un'operazione per disinnescare eventuali esplosivi. La procura antiterrorismo ha aperto una inchiesta per "omicidio in relazione ad una impresa terrorista" e "associazione a delinquere terrorista".

Évitez secteur boulevard de la commune de Paris et angle boulevard Salengro a Eragny sur Oise pic.twitter.com/iSWKgIMEhW — Police Nationale 95 (@PoliceNat95) October 16, 2020

La vittima sarebbe un'insegnante

A quanto scrivono Le Parisien e Le Figaro, l'uomo decapitato sarebbe un insegnante di storia e l'omicida il genitore di un alunno. Il professore avrebbe recentemente parlato in classe della libertà di espressione mostrando anche delle caricature di Maometto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Uomo decapitato in Francia, il ministro dell'Interno rientra dal Marocco

Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha parlato urgentemente con il presidente Emmanuel Macron dopo la decapitazione di un uomo alla periferia di Parigi e tornerà stasera in Francia da una missione in Marocco. Lo riferisce Le Figaro.