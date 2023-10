Uomo fa pipì nella cisterna di malto: birrificio nel caos

La fabbrica di birra "Tsingtao Brewery" ha aperto un'indagine dopo che sui social è diventato virale un video in cui si vede un presunto operaio fare pipì in una cisterna che conteneva malto in lavorazione. Succede in Cina: l'azienda ha fatto sapere di aver denunciato l'incidente alla polizia. Le immagini hanno raccolto decine di milioni di visualizzazioni sulla piattaforma Weibo e hanno fatto il giro del mondo. La Tsingtao Brewery, la seconda fabbrica di birra più grande della Cina, ha assicurato di aver sigillato il lotto di malto che si vede nel video garantendo che non sarà utilizzato nella produzione.

