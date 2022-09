Un uomo si è dato fuoco per protestare contro i funerali di Stato di Shinzo Abe

I funerali di Stato per Shinzo Abe, l'ex premier nipponico ucciso con un colpo di pistola lo scorso 8 luglio a Nara, stanno dividendo l'opinione pubblica giapponese. In segno di protesta con la decisione dell'esecutivo di Tokyo di organizzare le esequie in programma il 27 settembre, un uomo di 70 anni si è dato fuoco vicino l'ufficio del primo ministro Fumio Kishida nella capitale giapponese nella mattinata del 21 settembre.

L’uomo, di cui non è stato reso noto il nome, ha perso subito conoscenza e ha riportato ustioni su tutto il corpo. Prima di compiere il tragico gesto, il 70enne ha lasciato un biglietto con cui il manifestante si dichiarava "fortemente contrario" ai funerali di Stato per Abe. La conferma del movente è arrivato dallo stesso uomo che, una volta ripresosi grazie alle cure ricevute in ospedale, ha anche confessato ai poliziotti di essersi cosparso di olio prima di darsi fuoco.

L'opposizione al funerale di Stato riservato all'ex premier, a cui dovrebbero partecipare circa 6mila persone tra politici giapponese, funzionari e delegati stranieri è cresciuta a causa dei presunti legami di Abe e del Partito Liberldemocratico al governo con la Chiesa dell'Unificazione, fondata in Corea del Sud nel 1950. In Giappone il funerale di Stato è una pratica meno frequente di quanto lo sia in molti paesi occidentali: molti giapponesi si oppongono alla cerimonia ritenendola uno spreco di denaro pubblico.

All'inizio di questo mese il governo di Tokyo ha dichiarato che il servizio presso la sala Nippon Budokan di capitale nipponica costerebbe almeno 1,7 miliardi di yen (12 milioni di dollari), la cui gran parte è destinata alle operazioni di sicurezza. Un sondaggio dell'agenzia di stampa Kyodo pubblicato lo scorso 18 settembre ha rilevato che il 60,8% rispondenti è contraria alla cerimonia, contro il 38,5% che è invece favorevole. Più del 75% ritiene che il governo stava spendendo “troppo” per il funerale.

Persiste invece la polemica sull'influenza delle organizzazioni religiose sulla politica nazionale (e non solo). La morte di Abe ha posto sotto i riflettori i legami tra il partito Liberaldemocratico al governo con la Chiesa dell’Unificazione. L'assassino dell'ex premier Abe, Tetsuya Yamagami, ha spiegato agli investigatori di aver preso di mira il politico a causa dei suoi legami con la Chiesa dell’Unificazione, quest'ultima ritenuta responsabile dall'omicida del fallimento economico di sua madre. Le connessioni dei politici giapponesi con la Chiesa sono al centro di una polemica pubblica, dopo che il Partito Liberaldemocratico guidato dal premier Fumio Kishida ha avviato un'inchiesta interna che ha evidenziato come almeno metà dei 379 esponenti del partito abbiano un legame con la Chiesa.

Le dure critiche da parte dell'opinione pubblica per i costosi funerali di Stato voluti da Kishida per l'ex primo ministro Shinzo Abe e per i legami opachi emersi tra le forze di governo e l'organizzazione religiosa stanno colpendo il primo ministro. Il tasso di approvazione verso l'esecutivo guidato da Kishida è sceso ulteriormente, attestandosi al 29%, secondo un recente sondaggio diffuso dal Social Survey Research Center. Riguardo alle forze politiche, anche il sostegno verso il Partito Liberaldemocratico al governo è sceso al 23 per cento, in calo di sei punti rispetto al 29% del sondaggio precedente, la cifra più bassa dal 2020, mentre le principali forze di opposizione restano ferme al 13% per quanto riguarda il Nippon Ishin (Japan Innovation Party) e al 10% per il partito democratico costituzionale (Cdp).

Abe, il primo ministro giapponese più longevo al governo, si è dimesso nel 2020 adducendo problemi di salute, ma è rimasto influente fino a quando non è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre pronunciava un discorso durante la campagna elettorale nella città occidentale di Nara.