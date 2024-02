Uomo muore, nel suo garage trovano un'arma nucleare

Quando la polizia ha ricevuto la chiamata, pensava si trattasse di uno scherzo. Invece era tutto vero: un uomo, morto per cause naturali, aveva conservato per diversi anni nel suo garage un razzo capace di trasportare una testata nucleare. È successo a Bellevue, negli Stati Uniti.

Dopo il decesso dell'uomo, il suo vicino aveva avuto l'incarico di svuotare il garage, rinvenendo l'arma. Non sapendo come smaltirla, ha pensato bene di donare il razzo al Museo nazionale dell'Aeronautica militare americana di Dayton. Il responsabile del museo, però, ha avvertito la polizia, affinché verificasse se la richiesta fosse vera e quali fossero i rischi.

E così gli agenti hanno scoperto che nel garage c'era un Douglas AIR-2 Genie, un razzo progettato per trasportare una testata nucleare W25 da 1,5 kilotoni che gli Stati Uniti e il Canada usavano durante la Guerra fredda. Secondo la Boeing, che ha ereditato i progetti di questo tipo di arma, si tratta del missile intercettore più potente mai schierato dall'aeronautica americana.