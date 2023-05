Sono almeno due le persone uccise in un nuovo attacco russo all'Ucraina. Aerei da guerra russi hanno bombardato la città di Toretsk, nell'Ucraina orientale. Il filmato del servizio di emergenza ucraino mostra un agghiacciante salvataggio contro il tempo per salvare un uomo che era stato sepolto dalle macerie dopo l'esplosione di una bomba.

L'uomo è stato trovato vivo e trasferito d'urgenza in un centro sanitario per essere curato. Un'altra delle bombe aeree ha colpito una stazione di servizio locale, uccidendo un operaio di 28 anni. In questo attacco dell'aviazione russa almeno altre otto persone sono rimaste ferite.