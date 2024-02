Urla "Palestina libera" e si dà fuoco davanti all'ambasciata israeliana: gravissimo

Un portavoce dell'Air Force statunitense ha confermato che a darsi fuoco in segno di protesta, di fronte all'ambasciata israeliana di Washington, è stato "un membro attivo dell'Aeronautica". Ha 25 anni. Lo ha fatto per dissenso sulla guerra in corso a Gaza.

I vigili del fuoco della capitale americana in un messaggio su X hanno precisato di aver risposto alle 13:00 (ora locale) a una "chiamata per una persona in fiamme fuori dall'ambasciata israeliana". Al loro arrivo, gli agenti del Secret Service (la polizia statunitense che protegge i leader politici americani, i capi di Stato in visita e in generale i funzionari) avevano già spento l'incendio. L'uomo è stato trasportato in ospedale: è gravissimo.

L'emittente americana Cnn ha "ottenuto e visionato" il video dell'incidente. Nel video l'uomo, riferisce l'emittente, "si identifica come Aaron Bushnell e dice: 'non sarò più complice di un genocidio', prima di dichiarare che ciò che sta per fare 'è niente rispetto alle sofferenze dei palestinesi'". Nei video che circolano sui social, si vede l'uomo che prima di versarsi addosso un liquido e darsi fuoco, appoggia un dispositivo di registrazione a terra e urlato ripetutamente "Palestina libera".

Tutto è avvenuto al numero 3500 di International Drivee Northwest, il cuore del quartiere 'diplomatico' di Washington, quando una persona si è avvicinata all'ingresso dell'ambasciata. Gli addetti alla sicurezza gli hanno chiesto se avesse bisogno di qualcosa, ma l'uomo si è dato fuoco all'improvviso. Le immagini del manifestante avvolto dalle fiamme sono state pubblicate su Twitch.

Nessun altro è rimasto ferito nell'incidente.