Un uomo transgender ha partorito due gemelle: "Lo volevo, perché no?"

Un uomo transgender di 22 anni ha dato alla luce due gemelli dopo aver subito sei cicli di inseminazione artificiale nel tentativo di rimanere incinta. È la storia di Aaden Darr, un barista di Starbucks di Charleston, in West Virginia. Aaden è nato biologicamente femmina ma si è dichiarato transgender a 16 anni dopo essersi identificato come omosessuale per diversi anni e ha iniziato un ciclo di testosterone.

Il sogno di avere un figlio biologico

Aaden si è presto reso conto che il suo sogno era quello di avere un figlio biologico e quindi interrotto il suo trattamento ormonale per poi visitare una clinica di pianificazione familiare locale e iniziare così il processo necessario che avrebbe portato al parto.

Dopo cinque estenuanti mesi e sei cicli di inseminazione intrauterina utilizzando lo sperma di un donatore, Aaden è finalmente rimasta incinta di due gemelli nell'agosto 2020. Ma mentre Aaden è stato abbastanza fortunato da avere una gravidanza completamente sana, ammette di aver avuto "paura di uscire" durante i periodo perché era consapevole del suo corpo che cambiava: il seno, infatti, era cresciuto come risultato degli ormoni in circolo.

Nell'aprile 2021, Aaden ha infine partorito due gemelle, Quinn e Carter, che ora sta crescendo con la sua ragazza, Claire Behrens, 21 anni, una barista incontrata nel maggio 2022. Ora, il padre di due figli sta parla della sua esperienza per cercare di "infrangere le norme di genere".

"Quando ho capito di volere un figlio, ho pensato a come ero stato coraggioso per tutta la vita e a come avevo fatto cose che la gente diceva che non potevo fare - ha spiegato -. Allora perché non infrangere ancora di più le norme di genere se è qualcosa che voglio fare?".

"Quando ho deciso che volevo un figlio biologico, ho immediatamente interrotto il testosterone e ho chiamato la clinica per la pianificazione familiare - racconta Aaden -. Ho avuto un donatore di sperma e ho iniziato il processo. È stato difficile per me concepire quando hanno scoperto che avevo le ovaie policistiche".

Dopo cinque tentativi falliti, Aaden ha ricevuto la devastante notizia dai medici che il suo sesto round sarebbe stato l'ultim: "Dopo il mio quinto ciclo fallito, mi dissero che se il successivo non avesse avuto successo non sarebbero stati in grado di farne un altro", ha ricordato. Poi, la svolta: "Quando mi hanno detto che aveva funzionato finalmente al sesto round è stato surreale. L'intera clinica è stata di grande aiuto", il ricordo di Aaden.

