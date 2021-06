Condannato a 15 anni l'uomo che ha mangiato la madre dopo averla strangolata

Ha ucciso sua mamma strangolandola, poi l’ha fatta a pezzi con una sega e due coltelli e si è cibato del suo corpo per circa 15 giorni. Non è un nuovo episodio di Hannibal Lecter, ma di certo lo ricorda molto. È accaduto in Spagna. Il ‘cannibale di Ventas’, così è stato ribattezzato dai media Albert SG, è stato condannato a 15 anni e cinque mesi di prigione. Una sentenza destinata a far discutere, come d’altra parte hanno fatto molto scalpore l’arresto e le fasi successive dell’indagine che hanno fatto emergere particolari raccapriccianti.

Secondo la ricostruzione operata dagli investigatori il fatto sarebbe accaduto all’inizio del 2019, in una data compresa tra il 21 gennaio e il 21 febbraio 2019. Non è stato neanche possibile stabilire con esattezza la data precisa della morte della povera donna i cui resti sono stati, in parte, anche conservati in frigorifero e in parte invece mangiati nel tempo. È in quel periodo che Albert litiga con la mamma di 69 anni con la quale condivideva un appartamento nel quartiere spagnolo di Las Ventas. Probabilmente non è stata la prima lite, forse neanche quella più accesa.

Il delitto

Sta di fatto che qualcosa è scattato nell’uomo che ha strangolato sua mamma e poi ha trascinato il corpo nella sua stanza. Lì, con una sega e due coltelli da cucina lo ha tagliato in più parti con l’intenzione di farlo sparire, non si sa come. Probabilmente non aveva alcun piano e ha agito d’istinto. Di certo quello che è accaduto dopo è stato difficile anche raccontarlo. È emerso dai verbali della polizia e dai fascicoli di indagine. I media locali riportano che un agente di polizia, ascoltato durante il processo, ha detto che quando è entrato nell'appartamento l'imputato ha affermato di aver mangiato dei pezzi crudi del corpo della mamma, di averne cucinati altri e di averne anche lanciati al suo cane.

La polizia è arrivata a lui in seguito alla denuncia di scomparsa presentata dall’amico della 69enne. Non ne aveva più notizie da giorni e, preoccupato, si è presentato alla polizia. La prima cosa che hanno fatto gli agenti è stata quella di andare presso l’abitazione dove la donna viveva con il figlio che, a quanto riporta la polizia, aveva problemi di droga. Una volta entrati nell’appartamento, la macabra scoperta. I resti del corpo della donna erano conservati in parte ancora in frigo chiusi in contenitori di plastica. Altri pezzi erano stati riposti nei sacchetti della spazzatura e buttati via nel tempo. Albert ha subìto un processo, a nulla sono valsi i tentativi dell’avvocato di invocare l’infermità mentale anche se solo temporanea. Il Tribunale di Madrid lo ha condannato per "omicidio con la circostanza aggravata di un legame di parentela”. I giudici hanno stabilito che l'uomo "era in possesso delle sue facoltà mentali al momento dei fatti".