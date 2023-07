Un uomo ha violentato e ucciso sua figlia di 11 mesi

Un terribile caso di pedofilia, violenza maschilista e brutalità ha sconvolto il Perù. Un giovane di 18 anni, Juan Carlos Peralta Chanca, è stato arrestato nel Paese sudamericano per lo stupro e l'omicidio della sua stessa figlia di soli 11 mesi. La bambina è stata trovata morta con un colpo alla testa nella casa di famiglia nella capitale Lima.

Come racconta El Mundo la spirale della tremenda violenza ha origini ancora precedenti, in quanto la stessa bambina è nata in seguito allo stupro, sempre a opera del padre, nei confronti della madre della piccola quando la giovane aveva solo 14 anni. La nonna della bambina deceduta ha denunciato che sua figlia era stata costantemente violentata e abusata sessualmente da questo individuo.

L'assassino ha ammesso di aver abusato sessualmente della figlia quasi neonata e ha confessato di averla aggredita al mattino prima di andare al lavoro. La bambina è stata portata con la madre all'ospedale Bravo Chico di El Agustino, dove i medici hanno confermato l'abuso sessuale. Purtroppo c'è stato poco da fare per salvarle la vita, poiché la bambina è arrivata con una grave ferita alla testa a seguito di un colpo inferto con un oggetto contundente.

"Chiediamo giustizia per entrambi, casi del genere non dovrebbero accadere. No all'impunità!", ha scritto su Twitter l'organizzazione femminista Manuela Ramos. "Perù, un Paese di stupratori in cui si nasce e si muore a causa dello stupro. Il maschilismo uccide", ha aggiunto.

