L'uragano Beryl non si ferma: dopo aver devastato i Caraibi punta il Messico

Dopo i Caraibi e la Giamaica, Beryl, punta le coste del Messico. Il più precoce uragano a raggiungere il livello 5 ad inizio stagione, ha già provocato sette morti e lasciato una scia di devastazione lungo il suo cammino

Attualmente Beryl è tornato a categoria 4, ma la sua furia è ancora tremenda: secondo l'American Hurricane Center (NHC) la velocità del vento rimane oltre i 215 km/h. Nella giornata di ieri, mercoledì 3 luglio, le piogge torrenziali hanno colpito le coste giamaicane, con il primo ministro Andrew Holness che ha invitato i cittadini a seguire gli ordini di evacuazioni, esortandoli a trovare un rifugio o un posto sicuro. In Giamaica, dove più di 400.000 residenti sono senza elettricità, secondo l'NHC si prevedono ancora "inondazioni improvvise e smottamenti legati a piogge torrenziali".

Secondo l'NHC, Beryl dovrebbe quindi sorvolare le Isole Cayman, prima di dirigersi verso il Messico e il Belize. La turistica penisola dello Yucatan, in Messico, aspetta l'uragano per giovedì sera e si prepara. Le autorità hanno chiuso le scuole, preparato un centinaio di rifugi per la popolazione e annunciato il dispiegamento di centinaia di soldati e tecnici delle linee elettriche.

Beryl, il primo uragano della stagione nell'Atlantico, ha impressionato gli esperti guadagnando intensità molto rapidamente durante il fine settimana. È stato anchetemporaneamente classificato come categoria 5, la più alta, rendendolo il primo uragano di categoria 5 mai registrato dal servizio meteorologico statunitense. Secondo gli scienziati, il cambiamento climatico, in particolare il riscaldamento delle acque oceaniche che costituiscono il combustibile di queste tempeste, rende più probabile la loro rapida intensificazione e il rischio di uragani più potenti.