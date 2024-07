L'uragano Beryl è diventato "potenzialmente catastrofico": danni e paura ai Caraibi

L'uragano Beryl ha raggiunto la categoria 5, la più alta nella scala delle tempeste tropicali, diventando "potenzialmente catastrofico". La perturbazione ha messo nel mirino i Caraibi e ha già causato danni e devastazione, come confermato da Ralph Gonsalves, il primo ministro di Saint Vincent e Grenadine: "L'uragano ha colpito le isole Union, Mayreau e Canouan. C'è almeno una vittima, ma non sappiamo se ci sono altri morti. Tutta la nostra nazione sta soffrendo. Centinaia di famiglie sono alla ricerca del loro futuro. Union Island è stata devastata. I rapporti che ho ricevuto indicano che il 90% delle case sono state devastate stato danneggiato o distrutto".

L'uragano Beryl raggiunge la categoria 5

Beryl diventa sempre più forte e minaccioso e, secondo l'American National Hurricane Center (NHC), dopo aver attraversato i Caraibi proseguirà la sua marcia devastante verso la Giamaica. Prima di raggiungere la categoria 5 l'uragano aveva già colpito l'isola di Grenada, nelle Indie Occidentali, con venti fino a 240 km/h, per poi spostarsi verso l'isola di Carriacou, nel sud delle Antille, radendola al suolo. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo team hanno dichiarato che stanno "monitorando da vicino l'evoluzione dell'uragano Beryl" e lavorando "per garantire la sicurezza di tutti i cittadini americani nella regione".

Secondo gli esperti un evento estremo come Beryl è da considerare una rarità durante la prima fase della stagione degli uragani, che negli Stati Uniti si "apre" a giugno e dura fino a novembre. Lunedì alle 22 la Giamaica era in allerta uragano, secondo il bollettino NHC. Grenada, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia e l'isola francese della Martinica erano in allerta per tempesta tropicale, così come il sud di Haiti e la Repubblica Dominicana.

Sospesi i voli verso il Venezuela

Nel frattempo le autorità venezuelane hanno sospeso i trasporti navali e i voli interni verso gli Stati di Nueva Esparta e Sucre (nord-est del Venezuela). Il ministro dei Trasporti, Ramón Velásquez, ha precisato che queste misure preventive sono "una garanzia della sicurezza operativa e del benessere della popolazione". Parallelamente, l'Istituto nazionale di aeronautica civile (Inac) del Venezuela ha segnalato che squadre specializzate sono in allerta per i cambiamenti delle condizioni atmosferiche nel caso in cui sia necessario adottare misure per garantire la sicurezza dei trasporti. Secondo l'Istituto nazionale di meteorologia e idrologia (Inameh), Beryl attraverserà il Mar dei Caraibi alla velocità di 31 km/h con venti massimi sostenuti di 212. km l'ora. La vicepresidente venezuelana, Delcy Rodríguez, ha riferito che, su istruzioni del presidente Nicolás Maduro, è stato attivato il Sistema nazionale di gestione dei rischi per prevenire e rispondere a qualsiasi incidente dovuto alle piogge generate dal fenomeno naturale.