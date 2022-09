Morte e distruzione dopo il passaggio dell'uragano Fiona

Il Canada ha già fatto sapere che potrebbe essere la peggiore tempesta mai vissuta per il Paese sulla sponda atlantica. Si tratta dell’uragano Fiona che ha già fatto vittime e danni in America, con cinquecentomila abitazioni rimaste senza elettricità nella nuova Scozia. Ma in precedenza la tempesta aveva già devastato nelle zone di Porto Rico e Santo Domingo. Infatti secondo i media americani, nei giorni scorsi Fiona ha ucciso quattro persone solo a Porto Rico mentre altre due vittime si registrano nella Repubblica Dominicana e una a Guadalupa nelle Antille francesi.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo stato d'emergenza a Porto Rico, territorio non incorporato negli States e che fu già duramente colpito dall'uragano Maria cinque anni fa. Problemi anche all’isola di Bermuda dove però c’è una prevenzione maggiore in vista di queste fenomeni. Il territorio britannico d'oltremare nell'Oceano Atlantico conta 15mila case su 36 mila, che sono rimaste senza energia elettrica. Per fortuna lì non ci sono stati morti. ”Abbiamo sofferto alcuni danni di minore entità pero' nulla di grave" ha raccontato Jason Rainer, titolare di un negozio di souvenir nella capitale Hamilton, capitale delle Bermuda, aggiungendo che sono state divelte dalla violenza dei venti alcune porte e finestre e i proprietari di negozi hanno protetto le rivendite con lastre di metallo e di legno. La piccola isola davanti alla costa degli Stati Uniti ha una grande tradizione turistica ed è anche per questo che le strutture sono costruite per fare fronte ai frequenti uragani, a differenza dei Caraibi dove Fiona ha provocato conseguenze maggiori.

Ora però tocca al Canada perché la furia della natura si sta spostando verso Nord. I servizi meteo canadesi hanno moltiplicato l’allerta per l’uragano. I canadesi si sono preparati dentro ripari costruiti appositamente dopo aver fatto scorte nei loro supermercati. Sono pronti dunque a fare fronte piogge, venti e mareggiate molto violente.