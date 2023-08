L'uragano Hilary si abbatte sugli Usa: forti nubifragi, onde fino a 7 metri

Inondazioni, forti venti e violenti nubifragi. L'uragano Hilary, dopo il passaggio sul Messico, sta colpendo la California meridionale, dove sono previste raffiche di vento da 80 a 100 chilometri orari e onde alte da 5 a 7 metri. La tempesta tropicale ha raggiunto la città di Los Angeles: il centro della tempesta si sta attualmente spostando attraverso la città della California, con venti fino a 75 km all'ora. I residenti stanno lasciando le loro case, parchi e spiagge sono state chiusi e i primi soccorritori sono già operativi sul posto. Declassato a categoria 1, la tempesta tropicale secondo il National Hurricane Center potrebbe portare "inondazioni catastrofiche e pericolose per la vita" in Baja California e negli Stati Uniti sud-occidentali, inclusa la California meridionale". Secondo i meteorologi potrebbe essere la prima tempesta tropicale a colpire il sud della California dopo 84 anni. L'ondata di maltempo portata. Attualmente, Hilary sta viaggiando in direzione nord-nordovest attraverso la California. I venti potrebbero essere particolarmente forti nelle zone con maggiore altitudine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uragano Hilary si abbatte sugli Usa: "Tempesta senza precedenti"

Proprio per questo timore il governatore Gavin Newsom, ha dichiarato lo stato di emergenza per gran parte del Sud della California. "Stiamo mobilitando tutto il governo mentre ci prepariamo e rispondiamo a questa tempesta senza precedenti", ha detto Newsom in una nota diffusa dal suo ufficio. Oltre alle minacce di forti piogge e onde ingrossate, l'uragano Hilary porta con sé anche la minaccia di tornado isolati dalla metà mattina di oggi fino a sera su alcune parti delle regioni della bassa valle del fiume Colorado, del deserto del Mojave e della Valle Imperiale, secondo il National Hurricane Center. Hilary "potrebbe essere una delle tempeste più devastanti che abbiano colpito la California in più di un decennio", ha affermato Nancy Ward, direttrice dell'Ufficio dei servizi di emergenza del Governatore della California.

Le autorità locali stanno tenendo sotto monitorando anche le zone desertiche, come sottolineato da Brian Ferguson, vicedirettore dell'Ufficio dei servizi di emergenza del Governatore della California: ''Stiamo tenendo d'occhio le nostre regioni desertiche, a est di San Diego e Los Angeles. Alcune parti di queste aree potrebbero ricevere il doppio della loro quantità annua di acqua in un solo giorno''. Il presidente Usa Joe Biden ha confermato il totale supporto alle zone colpite dalla tempesta tropicale: "Ho parlato con il governatore della California Gavin Newsom delle misure di preparazione alle emergenze in atto e della risposta iniziale alla tempesta tropicale Hilary. Continuo a essere informato sui nostri sforzi di preparazione e sul potenziale impatto della tempesta, comprese le inondazioni. La mia Amministrazione è pronta a fornire ulteriore assistenza come richiesto".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Stato d'emergenza in California: allerta per inondazioni e tornado

Intanto le autorità hanno disposto la chiusura delle spiagge, con le persone che si sono precipitate nei negozi per fare scorta di acqua e altri beni di prima necessità. Per alcune aree sono stati emessi avvisi di inondazioni improvvise e anche di tornado. Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza per gran parte dell'area meridionale dello stato. Le autorità hanno aperto cinque rifugi contro le tempeste e schierato più di 7.500 persone, tra cui diverse centinaia di soldati della Guardia Nazionale e squadre di soccorso rapido. A San Diego sono stati disposti centinaia di sacchi di sabbia in vista delle possibili inondazioni, mentre le autorità hanno invitato i cittadini a stare fuori dall'acqua e a lasciare le spiagge.

Terremoto di magnitudo 5.1: scossa avvertita anche a Los Angeles

Mentre è alle prese con l'uragano Hilary, la California meridionale è stata colpita da un terremoto di magnitudo 5.1. Secondo i dati dell'US Geological Survey, l'epicentro del sisma è stato localizzato a Ojai, tra Santa Barbara e Ventura, ed è avvenuto lungo la faglia di Sisar. Non ci sono state segnalazioni immediate di danni, ha detto lo sceriffo della contea di Ventura in un post sui social media. Le unità dell'aviazione della contea non hanno riportato danni dopo aver sorvolato le dighe del lago Casitas e Matilija e la città di Ojai. La scossa è stata avvertita in tutta Los Angeles e nelle comunità circostanti. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni strutturali, secondo i vigili del fuoco della città. Le unità di soccorso di tutte le 106 stazioni sono in "modalità terremoto" e stanno ispezionando le aree di loro competenza, alla ricerca di danni a linee elettriche, infrastrutture di trasporto, condomini e grandi siti di raccolta.

Continua a leggere su Today.it...