L'uragano Ian diventa più violento: "Inondazioni e mareggiate catastrofiche"

L'uragano Ian diventa sempre più forte e pericoloso. Si dirige verso la Florida con venti fino 225 chilometri orari. Lo ha comunicato il National Hurricane Center. Milioni di persone vengono invitate a lasciare immediatamente le abitazioni prima che sia tardi. Gli esperti parlano di "inondazioni catastrofiche e pericolose mareggiate".

L'uragano Ian ieri ha colpito Cuba. La sua forza era catalogata categoria 3, adesso è 4. Non si esclude che possa arrivare alla 5, quella più alta e pericolosa. Dopo il suo passaggio a Cuba si contano coltvazioni di tabacco devastate, alberi sradicati e la rete elettrica dell'isola è andata ko.

Si guarda con preoccupazione a cosa potrà accadere in Florida. Il punto di contatto è previsto nella regione di Tampa Bay, dove abitano oltre tre milioni di persone. Almeno 2,5 milioni hanno ricevuto l'ordine di evacuare in previsione di forti mareggiate e piogge torrenziali, in altre aree è consigliato ma non obbligatorio allontanarsi. "Questo è il tipo di tempesta che mette in pericolo la vita", ha avvertito il governatore della Florida Ron DeSantis. Il dipartimento elettrico della Florida ha avvisato tutti coloro che si trovano sul percorso dell'uragano Ian di prepararsi a giorni senza elettricità. A Tampa anche gli ospedali stanno spostando alcuni pazienti.