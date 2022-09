Uragano Ian: giornalista quasi vola via, poi si aggrappa a un segnale stradale

L'uragano Ian che sta devastando la Florida è stato declassato alla categoria 2 dal National Hurricane Center. Fino a qualche ora fa però i venti soffiavano fino a 240 chilometri orari. Solo in Florida le utenze che hanno registrato il blackout sono più di 1,9 milioni. Sono decine e decine i video postati sui social per documentare la forza impressionante dell'uragano.

Tra i più virali ce n'è uno che vede protagonista il meteorologo Jim Cantore, giornalista di Weather Channel, che si è ritrovato in mezzo alla tempesta. Nonostante le raffiche a oltre 200 km/h e la pioggia torrenziale Cantore non ha interrotto il collegamento. "Datemi un secondo, mi aggrappo qui per un secondo", dice il giornalista nel filmato dopo essere stato colpito da un ramo spezzato. Cantore tenta quindi di aggrapparsi a un segnale stradale per non essere trascinato via dal vento. "Jimmy, stai bene?", la domanda dallo studio. "Tutto bene, ma non si riesce a stare in piedi", la risposta. Dallo studio, quindi, l'invito a rientrare.