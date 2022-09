In migliaia in fuga per l'uragano Ian: le immagini della tempesta vista dallo spazio

L'allerta è massima, migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, si cerca di difendere gli edifici come si può, si fanno scorte di acqua e cibo per quando non si potrà uscire. L'Uragano Ian fa paura. A Cuba come in Florida. A Cuba pioggia e venti forti stanno sferzando la provincia di Pinar del Rio e circa 50mila persone sono state evacuate. Nelle prossime ore l'uragano, che continua a rafforzarsi, potrebbe abbattersi sulla costa occidentale della Florida.

La traiettoria della tempesta viene monitorata e non è ancora definita nel dettaglio dagli esperti che mettono in guardia dalla violenza del fenomeno. "Seguite le istruzioni, approfittate delle condizioni meteo ancora favorevoli per andare via", è l'appello ripetuto da ore dalle autorità ai residenti di Tampa e delle aree limitrofe. Un'indicazione che in migliaia stanno rispettando. Sulle strade si registrano infatti lunghe code di auto per allontanarsi dalle zone costiere più esposte a Ian.

I meteorologi che si aspettano un impatto di categoria 4, con inondazioni, alberi e cartelli stradali divelti e venti fino a 240 chilometri orari. Sulla costa occidentale della Florida sono state chiuse scuole, università e college. Sia il presidente americano Biden sia il governatore De Sanctis hanno dichiarato lo stato di emergenza in tutto lo Stato. Si parla di potenziale "disastro grave". E' stata ordinata l'evacuazione volontaria per chi vive sulle coste occidentali e particolarmente nell'area di Tampa.

La portavoce del presidente Usa, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con i giornalisti ha spiegato che "Il presidente ha messo in campo tutti le risorse e gli strumenti a disposizione per sostenere le autorità della Florida, e ha sentito al telefono i sindaci delle città di Tampa, Saint Petersburg e Clearwater, con cui ha discusso i preparativi per affrontare la tempesta in arrivo". Il governatore ha attivato 5.000 soldati della Guardia Nazionale per assistere nei soccorsi. In alcune parti della Florida non si vedeva un uragano di questa portata da circa un secolo.

In via precauzionale la Disney ha annunciato la chiusura di alcuni dei suoi resort in Florida fino a venerdì in previsione dell'arrivo dell'uragano Ian. Tra questi ci sono il campeggio di Fort Wilderness e le Treehouse Villas nel resort di Saratoga Springs ma non sono escluse altre chiusure sulla base delle indicazioni del National Weather Service.

In Florida c'è anche la base di lancio della Nasa a Cape Canaveral. L'agenzia spaziale americana è stata costretta a spostare nell'edificio di assemblaggio il lanciatore Sls di Artemis 1, la missione apripista del programma del ritorno alla Luna.

E sono impressionanti le dimensioni dell'uragano Ian viste dallo spazio, grazie alle telecamere montate all'esterno della Stazione spaziale Internazionale (Iss) a 400 chilometri dalla Terra: il video di sette minuti, pubblicato dalla Nasa, è di ieri e mostra la tempesta mentre si rafforza a sud di Cuba per poi dirigersi verso la Florida.