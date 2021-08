L'uragano Ida sulla Louisiana: un morto e un milione senza elettricità, "danni catastrofici"

Almeno una persona è morta in Louisiana a causa della furia dell'uragano 'Ida'. Lo riferiscono i media statunitensi, mentre il National Hurricane Center sostiene che l'uragano abbia perso forza diventando di categoria 1. La Cnn riporta che nello Stato si sono registrati nelle ultime ore venti a circa 150 chilometri orari e che, secondo 'Poweroutage.us', circa un milione di persone è senza elettricità. L'intera città di New Orleans è attualmente senza corrente elettrica. Con il declassamento a tempesta tropicale i venti non dovrebbero superare i 96 km orari.

Certo è che ieri l'uragano ha colpito la Louisiana con una forza devastante, provocando l'allagamento di diverse arterie stradali e danni definiti "catastrofici" dalle autorità locali. L'unica vittima dell'uragano è un uomo di 50 anni residente nella contea, di Ascension colpito da un albero sradicato dai forti venti. Secondo la CNN i venti ad oltre 200 km orari registrati ieri avrebbero addirittura causato l'inversione del flusso d'acqua del fiume Mississippi, un evento che l'US Geological Surveyha definito "estremamente raro".

Questa mattina il National Weather Service di New Orleans ha esortato i residenti a "rimanere al riparo" nelle proprie case "a meno che non sia assolutamente necessario mettersi in viaggio". Ora il timore delle autorità è che le piogge, con il rallentamento dei venti, possano concentrarsi in determinate aree aumentando la possibilità di inondazioni.