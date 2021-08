L'uragano Ida spaventa gli Stati Uniti: raffiche di vento fino a 225 km/h

Lo stato americano della Louisiana si sta preparando all'arrivo della calamità, trasformatasi già in una supertempesta di categoria 4, come Katrina 16 anni fa

Scorte di cibo e carburante, abitazioni messe in sicurezza nel miglior modo possibile ed evacuazioni: gli abitanti della Louisiana, negli Stati Uniti, si stanno preparando per l'arrivo dell'uragano 'Ida', già trasformatosi in una supertempesta di categoria 4, in una situazione che ricorda ai residenti la catastrofe di 'Katrina', proprio alla vigilia del 16esimo anniversario della tragedia.

Usa, arriva l'uragano Ida

I primi effetti di 'Ida' inizieranno a essere percepiti per tutto questo sabato prima di approdare a terra il giorno successivo, con raffiche di vento fino a 225 chilometri all'ora. Al momento, una squadra della Federal Emergency Agency (Fema) degli Stati Uniti è già a Baton Rouge e altre stanno prendendo posizione in altre città della Louisiana, oltre agli stati del Mississippi e della Georgia. La Fema ha già inviato quasi 500 agenti in Louisiana e Texas, a cui va aggiunto un contingente di altri 2.000 agenti, pronti ad intervenire attivazione se la situazione lo richiedesse.

Stato di emergenza in Louisiana

Sia il governatore della Louisiana, John Bel Edwards, sia il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, hanno emesso dichiarazioni di emergenza per l'intero stato della Louisiana, con annessa concessione di fondi federali per finanziare la ricostruzione. Il National Hurricane Center "prevede un aumento del rischio di mareggiate pericolose per la vita lungo la costa del Golfo. Inoltre, c'è un aumento del rischio di pericolosi uragani e forti piogge", avverte l'agenzia in una nota. Il sindaco di New Orleans LaToya Cantrell nel frattempo ha emesso un ordine di evacuazione per tutte le aree della città che sono al di fuori del sistema di protezione dalle inondazioni.