Le impressionanti immagini dell'uragano Idalia: in migliaia senza luce

Dopo essersi abbattuto sulla Florida con una violenza inaudita, l’uragano Idalia si è indebolito ed è stato derubricato da categoria 3 a categoria 2, quella di "tempesta tropicale" (su una scala di 5). Era stato classificato categoria 4 poco prima di raggiungere lo stato americano. Ha fatto registrare raffiche di vento fino a 215 km/h, vicino a Keaton Beach, sulla costa nordoccidentale di Big Bend, area naturalistica poco popolata all'interno del Golfo del Messico e ha provocato un innalzamento del mare sino a 5 metri.

Numerosi blackout: senza luce 140mila persone

Migliaia di persone sono rimaste senza luce. Coinvolte nei blackout oltre 140mila persone in 23 contee. Il presidente americano, Joe Biden, illustrerà in una conferenza stampa le misure che l'amministrazione americana ha in programma per far fronte al fenomeno natuale.

Tra le tante impressionanti immagini pubblicate sui social, anche il fenomeno del "fuoco di sant'Elmo" ripreso da una cabina di un aereo.

Raffiche di vento oltre i 200 chilometri all'ora

L'uragano Idalia era stato giudicato estremamente pericoloso. "Non scherzate, avrà un impatto significativo", aveva dichiarato il governatore della Florida e candidato alla Casa Bianca Ron DeSantis per mettere in allerta gli abitanti del suo stato. E così è stato. Due dei principali aeroporti internazionali dello Stato, quello di Tampa e di Petersburg-Clearwater, restano chiusi e centinaia di voli sono stati cancellati, mentre si continuano a registrare venti oltre i 200 chilometri orari. Nonostante l'uragano Idalia sia stato declassato rappresenta ancora "una grave minaccia", scrive il sito web del New York Times.

Le onde hanno invaso le strade e il mare ha travolto molte abitazioni, anche lontano dalla costa. Le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di alberi e creato numerosi blackout. Problemi anche alle imbarcazioni in mare. Idalia è il terzo uragano ad abbattersi sulla Florida negli ultimi 12 mesi.

