L'uomo che urina sul lavoratore indigeno: le immagini dello scandalo

Un uomo è stato ripreso mentre urinava in segno di disprezzo su un lavoratore aborigeno in India, nello Stato del del Madhya Pradesh. Il video del gesto è diventato virale e ha portato alla fine all'arresto dell'autore del gesto, Pravesh Shukla, contro cui è stato invocato lo Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, una legge volta a proteggere le comunità storicamente oppresse. Nonostante le leggi volte a proteggere gli indigeni, la discriminazione nei loro confronti e di altre persone appartenenti alle caste inferiori dell'India (che si pensa siano circa 200 milioni) rimane purtroppo una realtà quotidiana. Sono tra i cittadini più svantaggiati del Paese a causa di una spietata gerarchia di caste indù che li condanna al fondo della scala.

Un video mostrava Pravesh mentre urinava su un bracciante, apparentemente in stato di ebbrezza. Lo si vede fumare in maniera disinvolta una sigaretta mentre fa la pipì sulla vittima. L'incidente è avvenuto circa una settimana fa, ma la polizia ha trovato il video solo ieri sera. È stato il ministro Shivraj Singh Chouhan ad ordinare di invocare il severo National Security Act (Nsa) contro di lui a seguito dell'indignazione che era montata in rete. La vittima, Dasmat Ravat, 36 anni, di Karaundi, quando è stato interrogato dalla polizia ha bollato il video come falso. Ravat aveva preparato una dichiarazione giurata in cui affermava che si trattava solo di un tentativo di incastrare Shukla. Tuttavia il sospetto che che la dichiarazione sarebbe stato preparato sotto costrizione e non è ancora stata presentata alle autorità.

A fare discutere anche i presunti legami di Shukla con il partito al governo Bharatiya Janata Party (Bjp) hanno ulteriormente rafforzato l'opposizione del Congresso, che ha affermato che lo scioccante incidente è un sintomo di un più ampio problema di violenza contro le popolazioni tribali del Madhya Pradesh. "È emerso il video dell'atrocità di (un uomo) che urina su un giovane tribale del distretto di Sidhi dello Stato. Nella società civile non c'è posto per un atto così atroce nei confronti dei giovani della comunità tribale", ha dichiarato l'ex primo ministro del Madhya Pradesh, Kamal Nath. "Questo incidente ha fatto vergognare l'intero Madhya Pradesh.... punizione più severa dovrebbe essere data al colpevole e le atrocità contro gli aborigeni dovrebbero essere fermate", ha aggiunto.

