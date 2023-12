Libero dopo 48 anni in carcere da innocente: "Non è lui il killer della commessa"

Un torto gigantesco. Assolto e libero dopo 48 anni in carcere, "era innocente". Glynn Simmons, afroamericano, era stato condannato in Oklahoma (Usa) per l'omicidio di una commessa in un negozio di alcolici quando aveva solo 22 anni, esce adesso che ne ha 70.

Riceverà un risarcimento di 175mila dollari, circa 10 dollari per ogni giorno passato ingiustamente dietro le sbarre. Ma i soldi gli serviranno soprattutto per curare un cancro al fegato. Ora è libero solo "per caso", perché un giudice più puntiglioso di altri ha accettato di tirare fuori dal cassetto quei due scarni fogli della vecchia sentenza di condanna e non vi ha trovato alcuna prova chiara. Era stato incastrato dalla testimonianza di una giovane donna ferita durante la rapina, che l'aveva scambiato per il vero killer.

In carcere per un periodo record

Glynn Simmons è rimasto in carcere per un periodo record. Nessuno era mai uscito negli Usa dopo 48 anni, un mese e dieci giorni in un penitenziario. "Una lezione sulla tenacia - ha commentato lui - Non lasciate mai che qualcuno vi dica che non può succedere, perché può succedere".

Per lui è la fine di un incubo durato quasi una vita intera. Ora è stato ufficialmente dichiarato innocente in una sentenza della giudice Amy Palumbo presso il tribunale distrettuale della contea di Oklahoma, ma era stato rilasciato su cauzione già a luglio. "Abbiamo prove chiare ed evidenti che il signor Simmons non ha compiuto il delitto", ha scritto Palumbo.

Tutte le tappe della vicenda

Aveva poco più di vent'anni quando venne condannato a morte per l'omicidio, avvenuto nel 1974, di Carolyn Sue Rogers e il ferimento di un'altra donna in un negozio di liquori nella cittadina di Edmond. Lui e un altro giovane, Don Roberts, erano stati arrestati e presto condannati alla pena capitale. In realtà all'inizio i sospettati erano altri, i fratelli Patterson, Leonard e Delbert, poi le indagini si erano concentrate su Simmons e Roberts.

I pubblici ministeri avevano detto che la vittima sopravvissuta aveva identificato Simmons in un "confronto all'americana", ma non avevano mai detto alla giuria o agli avvocati difensori un piccolo particolare: la vittima aveva identificato, nella stessa occasione, anche altre persone, non solo Glynn.

Si erano salvati dall'esecuzione grazie a un ricorso fatto in tribunale, che faceva riferimento a una decisione della Corte Suprema presa nel '72 e che aveva definito la pena di morte incostituzionale. Nel 1977 la condanna era stata modificata in ergastolo. Don Roberts era stato rilasciato nel 2008 con la formula della libertà condizionata. Simmons no. Ha dovuto attendere altri quindici lunghissimi anni per avere un briciolo di giustizia.

A luglio di quest'anno, con parere favorevole della procuratrice Behenna, la giudice Amy Palumbo ha annullato la condanna a morte, ordinato un nuovo processo, e disposto la scarcerazione su cauzione di Simmons. L'11 settembre 2023, Behenna ha annunciato che non intendeva ripetere il processo, e che avrebbe richiesto l'archiviazione del caso. Lunedì scorso il procuratore distrettuale ha detto che non c'erano assolutamente prove sufficienti per giustificare un nuovo processo: "Lo stato non sarà in grado di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che è lui il responsabile dell'omicidio". Fine.

Non ci sono più prove fisiche nel caso, testimoni e investigatori sono deceduti: è stato formalizzato il suo proscioglimento. Simmons è la 195esima persona prosciolta dopo essere stata condannata a morte negli ultimi 50 anni: l'undicesima solo nello stato dell'Oklahoma.

Ora ha il cancro

Non c'è però alcun lieto fine, in ogni caso e se mai si possa utilizzare l'aggettivo "lieto" nel racconto di questa terrificante vicenda di cattiva giustizia. Ora che è libero, Simmons dovrà infatti curarsi per un cancro al fegato che gli è stato diagnosticato nel frattempo. Su GoFundMe sono stati raccolti migliaia di dollari per aiutarlo a sostenere la "nuova" vita da uomo libero e la chemioterapia.