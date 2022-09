La nuova cortina di ferro: da Usa soldi e armi agli Stati europei che sfidano Mosca

Con una visita a sorpresa il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, è arrivato in Ucraina in quella che è la sua la sua seconda visita a Kiev dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio scorso. La missione, tenuta finora segreta, è stata organizzata per discutere e presentare un piano pensato per fornire aiuti militari a tutti i Paesi ritenuti a rischio di aggressione da parte della Russia di Vladimir Putin.

Il presidente Joe Biden ha dato il via libera a questo piano dal valore di ben due miliardi di dollari di nuovi finanziamenti militari che saranno diretti all'Ucraina ma anche ad altri 18 Stati della regione. Tra questi vi sarebbero la Georgia e la Moldavia, che hanno aree controllate da separatisti filorussi, nonché gli Stati baltici e la Bosnia, dove le tensioni con la Serbia, appoggiata da Mosca, si sono di nuovo acuite negli ultimi mesi. "Il segretario è voluto venire perché questo è un momento molto importante per l'Ucraina", ha dichiarato un funzionario statunitense a condizione di anonimato, secondo quanto riporta la France Presse. La visita arriva proprio mentre Kiev sta lanciando una disperata controffensiva nella regione di Kherson, con la speranza di recuperare un parte dei territori finiti nelle mani dei russi all'inizio dell'invasione cominciata ormai sei mesi fa.

Antony Blinken ha informato il Congresso sulla sovvenzione di 2 miliardi di dollari per "rafforzare la sicurezza dell'Ucraina e di 18 paesi vicini", tra cui "un gran numero" di Paesi della Nato e "altri partner regionali" che si sentono minacciati dalla Russia, ha dichiarato un funzionario del Dipartimento di Stato all'AFP. E sempre oggi il Segretario di Stato Usa alla Difesa, Lloyd Austin, in apertura della riunione del Gruppo di Contatto per la Difesa dell'Ucraina a Ramstein, in Germania, ha annunciato aiuti per 675 milioni di dollari all'Ucraina per la fornitura di armi, munizioni e Himars, sistemi di artiglieria che hanno già permesso a Kiev di colpire le linee di rifornimento russe. L'ultimo annuncio di aiuti militari porta a 15,2 miliardi di dollari il totale dell'assistenza degli Stati Uniti all'Ucraina da quando Biden è entrato in carica nel gennaio 2021.

"Il nostro sostegno al diritto fondamentale dell'Ucraina di difendersi non vacilla in seguito a nessuno scontro", ha assicurato Austin, secondo cui "dobbiamo evolverci con l'evolversi della lotta". In Ucraina "il volto della guerra sta cambiando", ha detto, e l'obiettivo dell'incontro in Germania, secondo il capo del Pentagono, è "evolverci" per sostenere Kiev "nel lungo periodo". "I prossimi passi sono una missione di addestramento internazionale per le forze ucraine e l'intensificazione degli sforzi per venire incontro alle esigenze di lungo termine della nazione", ha detto.