Perché gli Usa sono così aggressivi con la Cina (ma poi smentiscono Biden)

L’amministrazione degli Stati Uniti vuole fare un passo indietro sulle parole che il presidente Joe Biden ha pronunciato oggi 23 maggio da Tokyo su un intervento militare di Washington per difendere Taiwan in caso di invasione cinese. I consiglieri più vicini a Joe Biden sono stati "colti di sorpresa" dalle dichiarazioni del presidente americano e sono già al lavoro per far uscire un comunicato che chiarisca la posizione degli Usa sulla “ambiguità strategica”. Un passo indietro prevedibile.

La vicenda ricorda quanto accaduto nei mesi precedenti, quando simili affermazioni del leader statunitense erano state riviste con un intervento del portavoce della Casa Bianca per rassicurare sulla postura di Washington in merito allo status dell’isola. Già lo scorso ottobre, il presidente Biden rispose che “certo, abbiamo un impegno su questo” al giornalista della Cnn che gli chiedeva se gli Usa sarebbero scesi in campo al fianco di Taiwan in caso di occupazione cinese. L’intervento fu bollato da molti come “gaffe” per scongiurare una escalation diplomatica con Pechino.

Le ripetute dichiarazioni di Biden in merito, però, devono essere lette come messaggi indirizzati sia alla Cina, sia a Taiwan: da una parte, Washington vuole affermare l’impegno di deterrenza nei confronti di Pechino, dall’altre vuole rassicurare Taipei sul sostegno militare degli Usa. Un supporto che affermerebbe con chiarezza la visione degli Usa sulla politica dell’”unica Cina” e sull'"ambiguità strategica". Le relazioni tra Washinton e Taipei sono infatti guidate dal Taiwan Relations Act del 1979, dopo che gli Usa hanno deciso di riconoscere formalmente la Repubblica popolare cinese. Il pilastro normativo, che regola i rapporti bilaterali tra il gigante statunitense e l’isola, afferma l’impegno a sostenere l’isola a proteggersi dalla Cina, attraverso la vendita di armi.

Nel mezzo della guerra russa in Ucraina, Biden porta avanti con coerenza la politica estera statunitense nell'Asia orientale, che sembra essere apparentemente messa in secondo piano: la difesa di Taiwan e il contrasto all’assertività cinese rimangono infatti il tema principale dell’agenda diplomatica della Casa Bianca.