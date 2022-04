Condannato a morte negli Usa sarà ucciso dal plotone d'esecuzione, lo ha chiesto lui

Negli Usa un condannato a morte sarà ucciso da un plotone d'esecuzione, invece che sulla sedia elettrica o con una iniezione letale. È stato lo stesso condannato, Richard Bernard Moore, che si trova in una prigione dello Stato del South Carolina, a decidere come essere giustiziato, grazie a una legge approvata lo scorso anno, e che fa di lui il primo a poter avere il diritto di scelta. L'uomo, un afroamericano di 57 anni, era stato condannato per omicidio.

Moore ha ottenuto di essere ucciso da un plotone formato da tre dipendenti del carcere, che useranno dei fucili. L'uomo ha trascorso più di due decenni nel braccio della morte dopo essere stato condannato per l'omicidio nel 1999 dell'impiegato di un minimarket, James Mahoney, a Spartanburg.

L'esecuzione è prevista per il 29 aprile, e farà di lui la prima persona messa a morte nello Stato dal 2011 e la quarta nel Paese a morire per fucilazione in quasi mezzo secolo, in quanto solo tre esecuzioni negli Stati Uniti sono state eseguite da un plotone di esecuzione dal 1976, secondo il Centro informazioni sulla pena di morte senza scopo di lucro con sede a Washington.