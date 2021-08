Usa, l'ondata colpisce anche i bambini: "Qui non ci sono più posti in terapia intensiva pediatrica"

L'attuale ondata di Covid negli Stati Uniti sta colpendo anche i più piccoli. Non si erano mai visti nelle precedenti ondate di coronavirus così tanti bambini contagiati come in questa. Alcuni finiscono in ospedale, anche in gravi condizioni. Gli Stati del sud, come Texas, Florida e Louisiana, sono considerati gli epicentri della pandemia oltreoceano. Ma anche in altre zone del paese la situazione appare in peggioramento.

"Non ci sono più letti disponibili in terapia intensiva pediatrica"

Più del 90% dei posti letto in terapia intensiva in tutto il Texas sono pieni, lasciando disponibili solo 321 posti letto per i 30 milioni di persone nello stato.

Le autorità della contea di Dallas Clay Jenkins hanno detto venerdì che non c'erano letti per unità di terapia intensiva pediatrica disponibili a Dallas, in Texas, e non se ne sono liberati nelle ultime 24 ore. Colpa sia dell'aumento dei casi sia del la carenza di personale ospedaliero nell'area, spiega la CBS.

"A Dallas, non abbiamo più posti letto in terapia intensiva per i bambini", ha detto il giudice di contea Jenkins venerdì in una conferenza stampa online. "Ciò significa che se tuo figlio è coinvolto in un incidente d'auto, se tuo figlio ha un difetto cardiaco congenito o altro e ha bisogno di un letto in terapia intensiva, o più probabilmente se ha il COVID e ha bisogno di un letto in terapia intensiva, non ne abbiamo uno. Devi aspettare che muoia un altro bambino".

Ha detto che lo stesso vale anche per i letti di terapia intensiva pediatrica nelle 19 contee circostanti, menzionando che i pazienti giovani potrebbero dover essere trasportati più lontano per le cure.

"Non ci sono più letti disponibili in terapia intensiva pediatrica in tutta la Contea di Dallas. E le scuole riaprono lunedì prossimo" scrive su Twitter il giornalista del New York Times Kurt Eichenwald.

There are no pediatric intensive care unit beds left in all of Dallas county.



School starts Monday. — Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) August 13, 2021

Nelle numerose risposte al tweet, in tanti delineano una situazione simile negli ospedali in altre città e in altri stati: da Batone Rouge (Louisiana) a Salt Lake City (Utah). Il timore è che la riapertura delle scuole inciderà pesantemente sull'andamento del contagio.

Gli Usa hanno toccato i 100 mila nuovi contagi al giorno. I casi stanno aumentando in modo notevole soprattutto - ma non solo - in quegli stati del Sud in cui il tasso di vaccinazione è più basso. Oltre il 98 per cento dei residenti negli Stati Uniti ora vive in un'area in cui esiste un rischio "alto" o "sostanziale" di trasmissione del Covid-19. Un mese fa il dato era al 19 per cento.

#COVID19 community transmission in the United States is high.



As of August 11, the 7-day average of daily new cases is 113,357. This is a 24.3% increase from the previous week & a 875.6% increase from the lowest average in June 2021. Get vaccinated. More: https://t.co/KTzQW0TtKJ pic.twitter.com/zLfG3hOAtI — CDC (@CDCgov) August 12, 2021

L'escalation dei contagi da Covid-19 in Florida continua senza sosta, con 151.415 nuovi casi questa settimana che stanno provocando una valanga di entrate che ha saturato gli ospedali, arrivando a 15.441 pazienti, con l'85,6% di occupazione dei posti letto. La Florida ha iniziato a registrare un forte aumento dei contagi all'inizio dello scorso luglio e la situazione e' solo peggiorata fino a raggiungere 24.869 nuovi contagiati mercoledi' scorso.

La variante Delta è più virulenta?

In base a uno studio dell'American Academy of Pediatrics, negli Stati Uniti nella settimana dal 29 luglio all'8 agosto, si sono registrati 93.824 casi di Covid di bambini, che rappresentano il 15% del totale dei contagi settimanali (93.824 su 623.590), la percentuale più elevata da inizio pandemia. In due settimane (dal 22 luglio al 5 agosto) c'è stato un aumento del 4% nel numero di casi di bambini.

Solo l'1% dei bambini che sono infettati dal virus finiscono in ospedale e lo 0,01% muore, secondo i dati dell'American Academy of Pediatrics. Ma il numero di ricoveri di bambini sta crescendo nelle ultime settimane.

Impossibile dire, oggi come oggi, se l'aumento di casi tra i bambini sia colpa di una maggiore virulenza della variante Delta: "È troppo presto per dirlo", spiega all'AFP Bernhard Wiedermann, specialista in malattie infettive all'ospedale pediatrico di Washington. "Ci vorrà tempo e la raccolta di dati in più siti per scoprire se la variante Delta è più virulenta nei bambini rispetto ai ceppi precedenti del virus".

Intanto dopo il disco verde della Food and Drug Administration (Fda), anche i vertici dei Centri di prevenzione delle malattie (Cdc), la principale autorità sanitaria statunitense, hanno dato il via libera alla terza dose di vaccino per le persone immunodepresse, come i malati di cancro o le persone sottoposte a trapianto.