Gli Usa hanno abbattuto un nuovo oggetto volante

Nuovo allarme nei cieli statunitensi. Dopo gli abbattimenti della scorsa settimana, nella notte il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dato ordine di distruggere un altro "oggetto volante" individuato nei pressi del lago Huron, in MIchigan. L'oggetto non identificato abbattuto da un F 16 "non rappresentava una minaccia militare per il suolo americano - ha fatto sapere un funzionare dell'amministrazione ma "per precauzione e su raccomandazione del comando militare, il presidente ha ordinato di abbattere l'oggetto non identificato". L'oggetto abbattuto dai caccia statunitensi stava volando a 20.000 piedi sopra la penisola superiore del Michigan e stava per sorvolare il lago Huron quando è stato neutralizzato.

"Il pallone spia della Repubblica Popolare Cinese era, ovviamente, diverso in quanto sapevamo esattamente cosa fosse - ha detto domenica ai giornalisti Melissa Dalton, l'assistente segretario alla Difesa per la difesa nazionale e gli affari emisferici - Questi oggetti più recenti non rappresentano una minaccia militare cinetica, ma il loro percorso in prossimità di siti sensibili del Dipartimento della Difesa e l'altitudine a cui stavano volando potrebbero rappresentare un pericolo per l'aviazione civile e quindi sollevare preoccupazioni".

L'oggetto aveva la forma di un ottagono con fili appesi e nessun carico utile distinguibile, secondo il funzionario e un'altra fonte informata sulla questione. Era stato rilevato per la prima volta sabato notte dal Comando di difesa aerospaziale nordamericano e dal Comando settentrionale degli Stati Uniti sul Montana. Sono in corso le operazioni di recupero da parte della Guardia costiera degli Stati Uniti. Quello in Michigan è il terzo "oggetto" abbattuto in tre giorni dagli americani tra gli USA e il Canada, e il quarto in meno di dieci giorni, contando il pallone cinese.