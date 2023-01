Perché gli Usa credono che un'azienda cinese fornisca aiuti al gruppo Wagner

L'azienda cinese Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute è finita nel mirino delle sanzioni statunitensi perché avrebbe fornito immagini satellitari ai mercenari russi impegnati in Ucraina. L'accusa arriva dal Dipartimento del Tesoro Usa che, in base al comunicato diramato nella giornata di ieri 26 gennaio, ritiene che il materiale fornito dall'azienda cinese serva ad aiutare il gruppo mercenario russo Wagner, recentemente sottoposto a crescenti pressioni statunitensi.

Stesso provvedimento preso anche contro la Spacety Luxembourg SA (Spacety Luxembourg), la filiale lussemburghese di Spacety China. Il gruppo Wagner ha assunto un ruolo sempre più importante in Ucraina inviando sul campo di battaglia detenuti russi ai quali viene promessa clemenza.

L'accusa

Secondo l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Spacety China avrebbe fornito a Terra Tech, una società tecnologica con sede in Russia, immagini satellitari raccolte da radar ad apertura sintetica (SAR) in Ucraina. Le sanzioni impongono alle entità prese di mira il blocco dei trasferimenti, pagamenti ed esportazioni di diversi materiali negli Usa. Le nuove misure "ostacoleranno ulteriormente la capacità del Cremlino di armare la sua macchina da guerra che è impegnata in una guerra di aggressione contro l’Ucraina e che ha causato morte e distruzione inconcepibili", ha spiegato Antony Blinken.

Perché colpire un'azienda privata cinese? Le sanzioni irrompono a 11 mesi dall'inizio dell'invasione russa. Innanzitutto la Cina ha tentato di posizionarsi come parte neutrale rispetto alla guerra in Ucraina. È stato criticata dagli Stati Uniti e dai suoi alleati per essersi rifiutata di condannare l'invasione russa e per aver a più riprese appoggiato e sostenuto la propaganda del Cremlino sulla presunta responsabilità della Nato nel conflitto. I funzionari statunitensi sono sì consapevoli che le aziende private cinesi non operino per volere del governo cinese, ma considerano imprescindibile un'azione diretta di Pechino nel fermare le attività delle aziende.

Il ruolo della società cinese

Sebbene il nome dell'azienda sanzionata sia sconosciuta a molti, la Spacety China gioca un ruolo fondamentale nella raccolta delle immagini satellitari. Sul suo sito web, la società si descrive come un "pioniere" nella fornitura di tecnologia SAR commerciale e afferma di voler "rendere accessibili e convenienti le immagini SAR raccolte in ogni punto della terra" agli utenti di tutto il mondo.

Ma il sito web dice anche dell'altro. Il suo amministratore delegato, Yang Feng, fa parte del gruppo di esperti del Ministero cinese della scienza e della tecnologia. C'è anche un elenco di una serie di partner commerciali, tra cui le imprese statali China Aerospace Science and Industry Corporation e China Electronics Technology Group Corporation, nonché l'Università dell'Accademia cinese delle scienze.

La risposta della Cina

La Cina non ha gradito la misura statunitense. L'ambasciata cinese a Washington ha respinto le accuse, sottolineando l'inesistenza di prove che confermino l'aiuto della Cina alla Russia.

Il portavoce dell'ambasciata cinese Liu Pengyu, interpellato sul provvedimento statunitense, ha detto che la Cina si è opposta a sanzioni unilaterali, aggiungendo che Pechino è impegnata nel dialogo per la pace sulla questione ucraina. "L'accusa che la Cina fornisca 'aiuti' alla Russia non ha basi fattuali, ma è puramente speculativa", ha chiosato. E ancora: "Gli Stati Uniti non devono minare in alcun modo i diritti e gli interessi legittimi della Cina nella gestione della questione ucraina e delle relazioni USA-Russia".