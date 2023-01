Ragazzina di 12 anni uccide il fratello di 9 anni: poi va a svegliare i genitori e confessa tutto

Stati Uniti sotto shock per quanto avvenuto a Tulsa, 400mila abitanti in Oklahoma. Una ragazzina di 12 anni è stata arrestata per aver ucciso a coltellate il fratellino di 9 anni mentre un genitore dormiva al piano di sopra dell'abitazione. "Gli agenti hanno appreso che il genitore dei bambini era al piano di sopra addormentato quando la figlia di 12 anni l'ha svegliato e ha detto di aver accoltellato il fratello di 9 anni", ha confermato il dipartimento di polizia di Tulsa in un comunicato stampa.

Il dipartimento di polizia di Tulsa ha detto che quando gli agenti sono arrivati ??sulla scena, i paramedici e i vigili del fuoco stavano già eseguendo la rianimazione cardiopolmonare. Il bambino di 9 anni in ospedale è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, ma non c'è stato nulla da fare.

La giovanissima è ora detenuta in una struttura minorile. Dopo aver massacrato il fratellino sarebbe andata a svegliare la madre o il padre (non viene chiarito questo dettaglio), confessando tutto. I soccorsi e la disperata corsa in ospedale sono stati inutili. Il piccolo è deceduto. I fatti risalgono a una settimana fa e sono avvenuti nei pressi di St. Thomas Square, nel centro di Tulsa.

Il capo del dipartimento di polizia della città, Wendell Franklin, non ha usato mezzi termini quando ha annunciato la tragedia sui social: " Tutti gli omicidi sono tragici, ma il secondo omicidio del 2023 a Tulsa mostra un problema sociale definitivo", ha detto. "La domanda è: cosa deve fare la società nei confronti di un bambino che uccide un altro bambino?".